Nova Odessa confirma mais dois casos de coronavírus

Mais dois moradores de Nova Odessa testaram positivo para a Covid-19, de acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira (18) pela Vigilância Epidemiológica. Agora, o município totaliza 65 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Oito delas morreram.

Uma mulher de 35 anos, profissional da área de saúde, teve a contaminação confirmada em teste realizado em um laboratório particular. Ela mora no Residencial Fibra. O outro paciente tem 56 anos e reside no Jardim Alvorada. O laudo atestando a infecção foi encaminhado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Segundo a Secretaria de Saúde, ambos apresentam bom estado de saúde e cumprem isolamento em casa.

Além dos 65 casos confirmados (incluindo oito mortes), o cidade tem 23 casos em investigação, entre eles um óbito, 20 pacientes curados; 74 casos negativos; e 131 pacientes com gripe sendo acompanhados por profissionais da rede municipal de saúde.

Na quarta-feira (17), o município confirmou a oitava morte e dois novos casos de infecção por coronavírus. A vítima fatal, uma mulher de 34 anos, morava no Residencial Klavin e tinha comorbidade. Ela morreu no último dia 8. Os outros dois infectados contabilizados na quarta são homens: um tem 38 anos, de Sumaré; e outro 57, residente no Santa Rosa.