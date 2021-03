Nova Odessa confirma mais 99 casos positivos da Covid

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde Nova Odessa confirmou na quinta-feira (18/03) o registro de mais 99 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de pacientes positivos, desde o início da pandemia, em março do ano passado, saltou de 2.706 para 2.805 em apenas um dia. Os novos casos positivos foram registrados em 52 homens, com idade entre 13 e 76 anos, e em mais 47 mulheres, com idades de 14 a 73 anos.

Apenas no dia anterior (17/03), 147 pessoas haviam procurado atendimento médico na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, mantida pela Prefeitura como unidade de referência para atendimentos de pacientes sintomáticos. Para comparação, em dezembro, esse número oscilava na casa dos 40 atendimentos diários.

Os novos pacientes positivados são moradores dos bairros Jardim São Jorge, Nossa Senhora de Fátima, Capuava, 23 de Maio, Éden, Santa Rita, Bela Vista, Klavin, Centro, Monte das Oliveiras, Alvorada, São Manoel, Marajoara, Santa Rosa e ainda no Lopes Iglesias, Planalto, Palmeiras, São Francisco, Vila Azenha, Maria Helena, Jardim Europa, Campos Verdes, Fibra, Zona Rural e Berzin.

Já as prováveis novas mortes causadas pelo coronavírus nos últimos dias, inclusive na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, ainda não constam no boletim diário do órgão. Isto acontece porque os óbitos só são confirmados aos órgãos de Vigilância em Saúde através dos exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório estadual de referência para a Rede Pública de Saúde da cidade.

Antes dessa confirmação, as mortes mais recentes são consideradas óbitos suspeitos e, não entram na conta de “confirmados” da Vigilância Epidemiológica, conforme as regras vigentes no país. Eram quatro os óbitos suspeitos aguardando confirmação. Até quinta-feira, portanto, Nova Odessa tinha 88 óbitos confirmados por Covid-19, número que pode aumentar nos próximos dias por causa dessa demora nos resultados dos exames.

LEITOS

Em relação ao número de internações, o Departamento de Vigilância Epidemiológica informou que houve estabilidade número de pacientes internados nas últimas 24 horas. São 31 pessoas da cidade necessitando de cuidados especiais. Desse total, 13 pacientes estão sob cuidados da equipe da Unidade Respiratória do Alvorada, e outros 18 estão em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de referência da região. Dois dos pacientes na UR do Alvorada estavam em estado grave, aguardando transferência para UTIs.

Lembrando que, além dos 18 leitos existentes atualmente na UR, a Prefeitura já está preparando mais 11 leitos de internação em enfermaria (de média complexidade) para pacientes respiratórios em uma ala totalmente isolada do Hospital e Maternidade Municipal, que devem ser disponibilizados já nos próximos dias. Para leitos de UTI em hospitais de referência, no entanto, a cidade depende integralmente da CROSS (Centra de Regulação de Vagas Regional).

Até o momento, foram contabilizadas oficialmente 8.531 notificações de suspeitas de Covid-19 em Nova Odessa, das quais 3.950 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 2.805 casos positivos, 2.439 pacientes já se encontram curados da doença viral (o equivalente a 87%). Foram registradas, até o momento, 88 mortes por Covid-19 em Nova Odessa (a mais recente ocorrida no último dia 03 de março).

Conforme a atual fase emergencial do Plano São Paulo, que busca tentar evitar o iminente colapso do Sistema de Saúde no Estado, festas e aglomerações de qualquer tipo estão proibidas até dia 30 de março, incluindo atividades esportivas e religiosas. Também até o próximo dia 30, o Governo do Estado determinou toque de recolher nos 645 municípios todos os dias, entre 20h e 5h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa reafirma a importância do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e do distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus. Se puder, sempre que puder, fique em casa.