Nova Odessa confirma mais 20 casos de Covid-19

Em novo balanço divulgado nesta terça-feira (1º), a Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa, órgão vinculado à Secretaria de Saúde, informou que mais 20 moradores foram infectados pelo novo coronavírus. Eles têm entre 16 e 89 anos, segundo a pasta. O município contabiliza 1.263 contaminados, incluindo 1.055 recuperados e 50 mortes.

Os novos contaminados são homens de 27 e 28 anos e mulher de 42, residentes no Jardim Santa Rosa; mulheres de 36 e 38 anos, do Residencial Fibra; uma adolescente de 16 anos, do Centro; mulher de 20 anos, do Jardim Santa Rita; homem de 25 anos, do Jardim Europa; mulher de 26 anos, do Jardim dos Lagos; homem de 27 anos, da Vila Azenha; mulher de 32 anos, do Jardim Campos Verdes; homem de 33 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; homem de 36 anos, do Jardim São Manoel; homem de 43 anos, do Jardim São Jorge; mulher de 54 anos, do Residencial Triunfo; homem de 56 anos, do Jardim Éden; homem de 59 anos, do Residencial Ipês; mulher de 63 anos, do Jardim das Palmeiras; mulher de 67 anos, do Campo Belo; e uma idosa de 89 anos, moradora do Parque Klavin.

O boletim epidemiológico atualizado aponta 4.395 notificações, 448 pacientes em isolamento domiciliar, 15 internados, entre casos positivos e suspeitos (quatro deles na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 498 em investigação, incluindo três mortes, 1.667 resultados negativos e 448 com quadro gripal em monitoramento.