Nova Odessa confirma mais 13 casos de Covid-19

Nova Odessa registrou 13 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (17), segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde. Duas idosas – de 82 e 84 anos -, residentes em uma casa de repouso no bairro Residencial Lopes Iglesia, estão entre os contaminados. Já são quatro moradoras infectadas pelo novo coronavírus desde terça-feira (14). O município tem 249 casos confirmados, incluindo 21 mortes e 148 curados.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, as idosas têm bom estado de saúde e estão isoladas na casa de repouso, sendo acompanhadas por enfermeiras do lar e da rede municipal de Nova Odessa. Os outros contaminados são uma mulher de 32 anos, moradora do Residencial Harmonia; uma mulher de 46 anos, moradora do Jardim Santa Rosa; uma jovem de 20 anos, da Vila Letônia; um adolescente de 13 anos, do Jardim São Manoel; um homem de 58 anos, de Campinas; um homem de 38 anos, de Americana; uma mulher de 18 anos, de Santa Bárbara d’Oeste; uma mulher de 46 anos, do Jardim Alvorada; um homem de 43 anos, do Jardim dos Lagos; uma mulher de 39 anos, do Jardim Marajoara; e um homem de 42 anos, moradora de Sumaré.

Além dos positivos, o município recebeu dez resultados negativos. O boletim atualizado ainda aponta 831 casos notificados, 71 pacientes positivos em isolamento domiciliar, oito internados em UTI (unidade de terapia intensiva), 100 casos negativos, 81 em investigação – incluindo cinco óbitos, 68 em isolamento e oito internados – e 44 pacientes com gripe em acompanhamento.

Até as 18h desta sexta, a Unidade Respiratória, centro de diagnóstico e tratamento da doença na cidade, mantinha um paciente positivo internado. A unidade tem 50 leitos, sendo cinco equipados com respiradores, para estabilização de pacientes, e 45 de enfermaria.