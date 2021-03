Nova Odessa confirma mais 11 casos positivos de Covid-19

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde Nova Odessa confirmou na segunda-feira (22/03) o registro de mais 11 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade nas últimas 72 horas. Com isso, o número total de pacientes positivos desde o início da pandemia, em março do ano passado, saltou de 2.824 para 2.835.

Os novos casos positivos foram registrados em oito homens, com idade entre 13 e 42 anos, e em mais três mulheres de 32, 33 e 57 anos. Os novos pacientes positivados são moradores dos bairros Jardim Triunfo, Alvorada, Planalto, Santa Rita, Green Village, Centro, Santa Rosa e Maria Raposeiro Azenha.

O município registra ainda cinco mortes possivelmente causadas pelo vírus que estão sendo investigadas pelos órgãos de Vigilância Epidemiológica. Os óbitos só são confirmados aos órgãos de Vigilância em Saúde através dos exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório estadual de referência para a Rede Pública de Saúde da cidade.

Antes dessa confirmação, as mortes mais recentes são consideradas óbitos suspeitos e, não entram na conta de “confirmados” da Vigilância Epidemiológica, conforme as regras vigentes no país. Até segunda-feira, portanto, Nova Odessa continuava com 92 óbitos confirmados por Covid-19, número que pode aumentar nos próximos dias por causa dessa demora nos resultados dos exames.

Em relação ao número de internações, o Departamento de Vigilância Epidemiológica informou que houve um crescimento número de pacientes internados nas últimas 72 horas. Na sexta-feira (19/03), eram 36 pessoas internadas, e na segunda-feira já eram 40 pessoas da cidade necessitando de cuidados especiais. Desse total, 13 pacientes estão sob cuidados da equipe da UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, outros nove estão na nova “Ala Covid” do Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa e 18 estão em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais públicos de referência ou hospitais privados da região.

Para fazer frente a demanda por leitos no município, a Prefeitura de Nova Odessa ampliou neste ano a UR do Jardim Alvorada, passando de 12 para 18 leitos. Já no Hospital, a Prefeitura criou uma ala exclusiva para Covid-19. O espaço conta com capacidade para 11 leitos de enfermaria e foi entregue na última sexta-feira. A ala é totalmente isolada das demais áreas do Hospital. Para leitos de UTI em hospitais de referência, no entanto, a cidade depende integralmente da CROSS (Centra de Regulação de Vagas Regional).

NÚMEROS

Até o momento, foram contabilizadas oficialmente 8.673 notificações de suspeitas de Covid-19 em Nova Odessa, das quais 3.978 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 2.835 casos positivos, 2.467 pacientes já se encontram curados da doença viral (o equivalente a 87,01%). Foram registradas, até o momento, 92 mortes por Covid-19 em Nova Odessa (a mais recente confirmada no último dia 15 de março).

Conforme a atual fase emergencial do Plano São Paulo, que busca tentar evitar o iminente colapso do Sistema de Saúde no Estado, festas e aglomerações de qualquer tipo estão proibidas até dia 30 de março, incluindo atividades esportivas e religiosas. Também até o próximo dia 30, o Governo do Estado determinou toque de recolher nos 645 municípios todos os dias, entre 20h e 5h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa reafirma a importância do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e do distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus. Se puder, sempre que puder, fique em casa.