Nova Odessa confirma cinco novos casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta segunda-feira (21) cinco novos casos de coronavírus, elevando para 1.543 o número de pessoas infectadas no município desde o início da pandemia. Desse total, 1.324 estão recuperados e 58 morreram.

Os novos infectados são um homem de 30 anos, morador do Centro; um homem de 60 anos, do Jardim Santa Rosa; duas mulheres de 66 anos, residentes no Parque dos Pinheiros e no Jardim Novos Horizontes; e um idoso de 80 anos, do Jardim Planalto.

O boletim atualizado aponta 5.261 notificações, 473 pacientes em isolamento domiciliar, 23 internados, entre casos positivos e suspeitos (16 deles em UTIs fora da cidade e outros sete na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 528 em investigação, incluindo cinco mortes, 2.145 resultados negativos e 473 com quadro gripal em monitoramento.