Nova Odessa confirma 59ª morte por coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu nesta terça-feira (22) o resultado do exame que confirmou a Covid-19 como causa da morte de um homem de 76 anos, que morava no Jardim São Manoel. Com histórico de doença cardíaca, ele morreu no dia 9 de setembro, em São Paulo. Com a notificação, o município totaliza 59 mortes associadas a infecções provocadas pelo novo coronavírus. A pasta também recebeu mais 28 testes positivos, elevando para 1.571 o número de casos na cidade desde o início da pandemia.

Além do idoso, também contraíram a doença duas mulheres de 41 e 59 anos e dois homens de 43 e 60 anos, moradores do Jardim Santa Rosa; homens de 44 e 53 anos e mulheres de 46 e 50 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; mulheres de 16, 46 e 52 anos e homem de 23, do Parque Klavin; homens de 25 e 60 anos e mulher de 27, do Jardim Alvorada; mulheres de 21 e 45 anos, do Jardim Santa Rita; mulher de 30 e homem de 21 anos, do Jardim Marajoara; mulher de 32 e homem de 37 anos, do Residencial Fibra; mulher de 43 anos, do São Manoel; homem de 32 anos, do Residencial Lopes Iglesia; mulher de 24 anos, do Jardim das Palmeiras; mulher de 37 anos, da Vila Azenha; mulher de 25 anos, do Jardim Éden; e um homem de 32 anos, residente no Centro.

O boletim atualizado aponta 5.263 notificações, 1.348 pacientes curados, 418 em isolamento domiciliar, 22 internados, entre casos positivos e suspeitos (15 deles em UTIs fora da cidade e outros sete na Unidade Respiratória), 471 em investigação, incluindo quatro mortes, 2.176 resultados negativos e 418 com quadro gripal em monitoramento.