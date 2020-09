Nova Odessa confirma 35ª morte por Covid-19

Em boletim divulgado nesta quinta-feira (17), a Secretaria de Saúde Nova Odessa confirmou a 35ª morte por Covid-19 na cidade. O paciente tinha 43 anos, era morador do Parque Residencial Triunfo e morreu na última terça-feira (15), no Hospital Emílio Ribas, na capital paulista. Além do óbito, o município registrou 18 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus nesta quinta. Entre os infectados está uma mulher de 78 anos, residente em um lar de longa permanência de idosos. Desde o início da pandemia, são 751 casos confirmados, incluindo 340 pessoas curadas.

Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente buscou atendimento na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada no último dia 7. Com quadro de síndrome respiratória aguda grave, ele foi transferido no dia 10 para o hospital paulistano, onde ficou internado. Diagnosticado com coronavírus, o novaodessense não resistiu. Ele era cardíaco, diabético e obeso.

Está internada desde sábado (12) no HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) uma idosa de 78 anos que mora em uma casa de repouso no Jardim Bela Vista. Ela foi atendida no Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’ e transferida para Campinas, onde foi diagnosticada com a doença.

De acordo com a secretaria, o lar foi isolado, está sendo monitorado por profissionais da Vigilância Epidemiológica e foi orientado a redobrar as medidas de segurança. Residentes e funcionários estão sendo acompanhados e nenhum deles apresenta sintomas.

É a terceira casa de repouso da cidade com casos de coronavírus. Em maio, um estabelecimento da Vila Azenha teve duas contaminações: de um residente de 76 anos e uma funcionária de 37. O idoso, que tinha histórico de obesidade, morreu. O outro lar fica no bairro Residencial Lopes Iglesia. Lá, a Prefeitura detectou um surto com 15 infectados (dez residentes e cinco funcionárias). Quatro idosos faleceram.

Os outros 17 novos contaminados moram no Jardim São Jorge (mulheres de 21, 37 e 41 anos), Jardim Éden (homem de 33 anos e mulher de 36), Bela Vista (homem de 56 anos), Jardim Novos Horizontes (homem de 37 anos), Jardim Europa (mulher de 41 anos), Jardim Santa Rita (mulher de 39 anos), Jardim São Manoel (mulher de 63 anos), Centro (mulher de 43 anos), Jardim Fadel (homem de 38 anos), Jardim Alvorada (mulher de 29 anos), Jardim Santa Rosa (homem de 26 anos), Residencial Lopes Iglesia (homem de 24 anos), Residencial Maria Helena (homem de 47 anos) e Jardim Santa Luiza (mulher de 30 anos).

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.155 notificações, 342 pessoas em isolamento domiciliar, 77 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (uma delas na Unidade Respiratória), 765 testes de detecção com resultados negativos, 46 casos em investigação, incluindo seis óbitos, e 43 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.