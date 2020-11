Nova Odessa confirma 26 novos casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu nesta terça-feira (17) resultados de 140 exames de detecção de coronavírus. Desse total, 26 (18,6%) apontaram a contaminação de moradores da cidade. Com os novos diagnósticos, o número de casos desde o início da pandemia subiu de 1.116 para 1.142, incluindo 889 curados e 50 mortes.

Os novos infectados são três mulheres de 32, 35 e 61 anos e dois homens de 40 e 62 anos, moradores no Jardim São Manoel; mulheres de 18, 37 e 49 anos, do Jardim Alvorada; duas mulheres de 34 e 48 anos e um homem de 47, do Jardim Monte das Oliveiras; dois homens de 40 e 60 anos, além de uma mulher de 56 anos, que vivem na zona rural; homem de 53 e mulher de 55 anos, do Centro; dois rapazes de 18 anos, do Jardim Europa; homem de 50 anos, do Jardim São Jorge; mulher de 41 anos, do Jardim das Palmeiras; homem de 51 anos, do Parque Klavin; mulher de 27 anos, do Jardim Capuava; mulher de 54 anos, do Jardim São Francisco; homem de 26 anos, do Jardim Eneides; mulher de 26 anos, do bairro 23 de Maio; e uma mulher de 39 anos, residente no Jardim Nossa Senhora de Fátima.



O boletim epidemiológico atualizado aponta 2.827 notificações, 179 pacientes em isolamento domiciliar, 25 internados, entre casos positivos e suspeitos (um deles na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 1.445 resultados negativos, 160 em investigação, incluindo quatro mortes, e 79 com quadro gripal em monitoramento.