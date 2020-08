Nova Odessa confirma 18 novos casos de Covid-19

Boletim epidemiológico divulgado na manhã deste sábado (29) pela Secretaria de Saúde de Nova Odessa aponta a confirmação de 18 novos casos de novo coronavírus (Covid-19) em 24 horas. Entre os contaminados, apenas dois (11%) têm idade superior a 60 anos. O município totaliza, agora, 632 infectados, incluindo 325 curados e 33 mortes.





Testaram positivo duas mulheres de 27 e 45 anos, moradoras do Jardim Santa Rosa; duas mulheres de 28 e 50 anos, do Jardim Eneides; duas mulheres de 23 e 25 anos, do Jardim Bela Vista; um homem de 45 e uma mulher de 54 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima; uma mulher de 36 e um homem de 71 anos, do Jardim São Jorge; mulher de 40 anos, do Residencial Jardim Jequitibás; homem de 30 anos, do Jardim Marajoara; mulher de 40 anos, da Vila Azenha; homem de 31 anos, do Centro; homem de 47 anos, do Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha; homem de 71 anos, do Mathilde Berzin; mulher de 38 anos, do Jardim Santa Luiza; e uma mulher de 46 anos, residente no Jardim Alvorada.





Nova Odessa tem 1.898 casos notificados, 240 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 81 internados, entre confirmados e suspeitos (quatro deles na Unidade Respiratória da cidade), 677 testes com resultados negativo, 52 casos em investigação, incluindo cinco óbitos – e 40 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.