Nova Odessa confirma 12 novos casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou neste sábado (3) 12 novos casos de coronavírus. Entre os contaminados há uma bebê de 9 meses. O município contabiliza, agora, 867 casos, incluindo 41 mortes e 390 pessoas curadas.

Os novos contaminados são três mulheres, moradoras do Jardim São Jorge, de 9 meses, 38 e 39 anos; duas mulheres de 43 e 49 anos, residentes do Jardim das Palmeiras; uma mulher de 49 anos, do Jardim Santa Luiza; uma mulher de 38 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima; um homem de 37 anos, do residencial Residencial Fibra; homem de 39 anos, do Jardim Santa Rosa; mulher de 51 anos, do Jardim São Manoel; mulher de 72 anos, do Jardim Planalto; e uma mulher de 35 anos, residente no Jardim das Palmeiras.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.508 notificações, 390 curados, 426 pessoas em isolamento domiciliar, 384 curadas, 12 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (duas delas na Unidade Respiratória), 949 testes com resultados negativos, 79 casos em investigação, incluindo três óbitos, e 611 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.