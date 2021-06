Nova Odessa conclui distribuição das cestas básicas de junho

Na última quarta e quinta-feira (16 e 17/06), a Prefeitura de Nova Odessa concluiu a sexta distribuição de cestas básicas do ano, com a entrega para mais 500 famílias cadastradas no Programa “Cesta Básica Municipal”, que está garantindo a segurança alimentar da faixa da população mais afetada economicamente pela pandemia de Covid-19. Desde o início do ano, a Prefeitura já distribuiu quase 5 mil cestas, incluindo as adquiridas com recursos próprios e as doações.

Apenas em junho, considerando outras 500 cestas entregues na semana anterior (100 delas repassadas ao Fundo Social de Solidariedade do Município pelo Governo do Estado, através do Programa Alimento Solidário, e outras 100 que foram doadas por empresas locais), cerca de 1 mil famílias foram atendidas pela Promoção Social e receberam o benefício.

A cesta básica distribuída pela Prefeitura de Nova Odessa conta com arroz, feijão, açúcar, trigo, sal, fubá, leite instantâneo, biscoito, extrato de tomate, macarrão, café e gelatina. De acordo com o diretor de Promoção Social do Município, Wagner Longhi, a meta da Prefeitura é continuar oferecendo o benefício nos próximos meses de pandemia.

“Sabemos que essa ajuda é essencial para garantir a segurança alimentar das pessoas mais carentes. Por isso, o prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder) nos orientou no sentido de atender todos aqueles que nos procuram e que perderam a renda nesse momento de pandemia”, afirmou o diretor.

A presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, Juçara Rosolen, também acompanha as entregas mensais. “É essencial garantirmos o alimento mínimo para todas as famílias da nossa cidade, por isso toda ajuda, toda doação é bem-vinda, porque temos outros programas de segurança alimentar”, lembrou. “Não podemos deixar ninguém para trás, não podemos deixar sem alimento aquela família que perdeu seu sustento nesta pandemia, aquela mulher arrimo de família que perdeu sua renda”, completou o prefeito Leitinho.

As entregas são sempre feitas no Clube da Melhor Idade, seguindo os protocolos sanitários recomendados para evitar aglomerações e a contaminação pelo novo coronavírus. Para isso, as famílias beneficiadas são convocadas em diferentes horários, divididas em grupos por ordem alfabética e são recebidas por atendentes da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Social, devidamente preparadas para proceder a entrega dentro das regras de segurança em vigor.

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e ainda não são contempladas pelo programa de doação de cestas devem fazer o agendamento para entrevista pelo telefone (19) 3476-1358. O Departamento de Promoção Social fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona em horário comercial.

Já os interessados em contribuir com os programas municipais de assistência aos mais carentes e vulneráveis podem continuar fazendo suas doações de leite, alimentos cobertores, agasalhos e até mesmo ração para cães e gatos destas famílias diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Clube da Melhor Idade, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.