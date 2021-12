Nova Odessa comemora mais de 2 mil vagas criadas em 2021

O setor produtivo de Nova Odessa teve novamente um saldo positivo na criação de novos postos de trabalho em novembro de 2021. Foram geradas mais 69 vagas de emprego com carteira assinada no décimo primeiro mês do ano, elevando o saldo anual parcial para mais de 2 mil empregos criados neste ano, que foi o pior da pandemia de Covid-19.

O resultado mensal de novembro foi menor do que o de outubro (que teve saldo de 118 novas vagas), mas ainda assim positivo. O desempenho do emprego formal (com carteira assinada) é calculado e divulgado mensalmente pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), através do Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), e é o resultado do total de admissões no período, menos o total de demissões.

Em novembro, foram 955 admissões, contra 886 demissões. Nos 11 primeiros meses do ano, foram realizadas 11.314 contratações pelas empresas de Nova Odessa, contra 9.291 demissões, resultando num saldo parcial até aqui de 2.023 novos empregos gerados pelo setor produtivo da cidade.

“Esses números são muito promissores e mostram que nossos empresários estão voltando a produzir, vender, crescer e gerar empregos para nossa população. E eles podem contar com a mão amiga da Prefeitura em tudo que estiver ao nosso alcance para fomentar o desenvolvimento econômico, porque o emprego continua sendo o melhor programa social que existe”, comentou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

“Segundo o Caged, o Brasil gerou 324.112 novos postos de trabalho com carteira assinada em novembro. Neste ano de 2021, até o mês passado, já foram geradas 2.992.898 novas vagas de trabalho, e Nova Odessa contribuiu com 2.023 novos postos de trabalho gerados de janeiro a novembro de 2021. Este número representa uma variação positiva de 10,12% frente ao estoque de mão de obra ativa da cidade”, analisou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin.

Segundo ele, “esses índices de contratados refletem o trabalho constante desenvolvido pela Prefeitura, através do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), na captação de currículos junto à população e na oferta de vagas oferecidas pelas empresas. Esse trabalho de interlocução feito pelo PAT aproxima as vagas de empregos da população, gerando facilidade para ambos os lados”.

Além do trabalho da equipe do PAT, Marin citou dois outros “braços fortíssimos” de apoio às empresas e à população de Nova Odessa, que são o Posto do Sebrae e a agência local do Banco do Povo Paulista, ambos também ligados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura e que “contribuem imensamente com a geração de emprego e renda”.

“O Sebrae, através do Sebrae Aqui Nova Odessa, oferece cursos de capacitação que ajudam o empreendedor a organizar suas finanças, o marketing e principalmente aumentar suas vendas, possibilitando novas contratações, e o Banco do Povo que oferece crédito com a menor taxa de juros do mercado, para compras de máquinas e também para capital de giro, o que facilita a retomada econômica por parte dos empreendedores e, consequentemente, a geração de novos postos de trabalho”, ponderou o secretário.

“O Brasil de uma maneira geral, e Nova Odessa com destaque dentre as cidades do país, tiveram uma proporção de contratados muito positiva neste ano de 2021, como podemos verificar através dos indicadores de emprego e que apontam uma melhoria significativa na Economia no ano de 2021. Além disso, essa melhoria gera uma expectativa muito positiva da retomada econômica para o ano de 2022, isso após quase dois anos muito sofridos causados pela pandemia”, finalizou Samuel Marin.