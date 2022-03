Nova Odessa comemora ‘exceção’ na qualidade da água

De acordo com o recente levantamento divulgado pela ONG Repórter Brasil, que identificou a quantidade de substâncias tóxicas na água oferecida à população em 763 cidades brasileiras, a água tratada pela Coden Ambiental de Nova Odessa foi considerada dentro de todos os limites de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Realizado com base nos dados do Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) entre 2018 e 2020, o estudo mostrou que substâncias prejudiciais à saúde foram encontradas em concentrações acima dos padrões permitidos em 1 de cada 4 municípios que fizeram os testes.

Na RTP (Região do Polo Têxtil), Nova Odessa é a única cidade que apresentou resultados seguros. Em Americana, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré a água distribuída foi classificada como imprópria para o consumo humano por conter pelo menos uma substância com risco de gerar doenças.

A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, assegura que a qualidade da água do município atende os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. “Monitoramos todas as etapas do sistema de abastecimento, desde as estações de captação da água bruta, a estação de tratamento, os reservatórios de armazenamento de água tratada, as redes de distribuição até o hidrômetro na entrada do imóvel dos consumidores”, afirmou o diretor técnico da empresa, Rean Gustavo Sobrinho.

Em relatório anual que é entregue aos titulares das contas de água nos meses de fevereiro e março, conforme determinação do Decreto Federal nº 5.440/2005 e portaria GM/MS 888, são informados os valores médios mensais das análises realizadas diariamente na ETA (Estação de Tratamento de Água) 1 (na sede do Jardim Bela Vista) para avaliar características da água como cor, turbidez, cloro livre, pH, flúor, coliformes totais e coliformes fecais.

No mesmo documento são disponibilizados o resultado de 107 parâmetros avaliados semestralmente por laboratório acreditado, entre eles agrotóxicos, substâncias orgânicas e inorgânicas, subprodutos de desinfecção e radioatividade.

“O relatório anual de 2021 apontou, mais uma vez, que a água tratada de Nova Odessa vem mantendo o seu padrão de qualidade e por isso ela é considerada uma das melhores da região. Agora, o levantamento da ONG Repórter Brasil veio confirmar essa posição de referência alcançada pelo município”, concluiu o diretor da Coden Ambiental.

“Mais uma vez um estudo importante com dados oficiais demonstra que a água que a Coden serve diariamente à população de Nova Odessa é da mais alta qualidade. Quero ressaltar novamente que estes resultados só são possíveis porque a equipe da Coden é formada por trabalhadores e diretores totalmente compromissados com essa qualidade e com a qualidade de vida do povo da nossa cidade. Parabéns mais uma vez à Coden, orgulho de Nova Odessa”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

45 ANOS

A Coden Ambiental completa 45 anos em 2022. A empresa foi criada em 1977 com o objetivo inicial de construir obras públicas municipais. Em seus primeiros anos de atividade, a Coden foi responsável pela pavimentação asfáltica, iluminação pública e rede de água e esgoto nos bairros. Nos anos seguintes, ergueu escolas, creches, ginásios de esportes, praças, pontes e postos de saúde. Também fez o Hospital Municipal, o Terminal Rodoviário e o Paço Municipal.

Em 1980, passou a ser a concessionária dos serviços de água e esgoto no município, incorporando o antigo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), primeiro órgão da prefeitura de Nova Odessa responsável pelo saneamento da cidade. Em 2018, foram transferidos também à Coden os serviços de manejo de resíduos sólidos (coleta e destinação do lixo comum).