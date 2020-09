Nova Odessa com quase 800 casos da Covid

O boletim epidemiológico atualizado nesta terça-feira (22) pela Secretaria de Saúde aponta cinco novos casos de contaminação pelo novo coronavírus em Nova Odessa. O município totaliza quase 800 casos- são 798 pessoas infectadas pelo vírus, incluindo 37 mortes e 351 curados.



Os novos infectados são um homem de 52 anos e uma mulher de 54, moradores do Jardim Residencial Fibra; uma mulher de 54 anos, do Parque Residencial Klavin; um homem de 48 anos, do Jardim Alvorada; e um idoso de 67 anos, residente na Vila Azenha.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.287 notificações, 377 pessoas em isolamento domiciliar, 351 curados, 58 internadas (duas na Unidade Respiratória), entre casos confirmados e suspeitos, 826 testes com resultados negativos, 29 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 52 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.