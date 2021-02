Nova Odessa com novas vagas de emprego nesta quinta

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos, na quinta-feira (11/02) para a seleção de profissionais de níveis Fundamental, e Médio. Há vagas na área de manutenção, de design gráfico, editor de vídeo, lava jato, entre outros. Confira abaixo as vagas:

DESIGNER GRÁFICO – Conhecimentos avançados e/ou formação em Design. Conhecimento avançado em Illustrator, Indesign e Photoshop. Enviar Currículo com portfólio. Afazeres: é necessário o conhecimento em Illustrator para desenvolvimento design de produtos e criação de peças publicitárias seja em Instagram, thumbnails. Diversos formatos digitais e impressão. No dia a dia também custara a fazer catálogos ou revista, o conhecimento em InDesign é primordial. Será necessário entendimento em arte final pois no dia a dia trabalhamos com impressões de diversas embalagens de produtos. É necessário ter sensibilidade para área de cosméticos.

EDITOR DE VÍDEO – Requisitos: Total domínio de Adobe Premiere e conhecimentos avançados em After Effects, gosto pela área de cosméticos e capacidade para trabalhar em equipe. Afazeres: edição e possível manipulação de vídeo, criação de pequenas animações com suporte em fotografia ou mesmo criadas do zero. Organização dos conteúdos audiovisuais produzidos pela equipe e preparação para publicação em vários formatos para várias plataformas diferentes.

INSTALADOR HIDRÁULICO – Serviços para instalação de sistema de aquecimento de água por placas solares. A princípio a mão de obra seria para pessoas que tenham habilidades com hidráulica. A vaga está aberta para pessoas que trabalhem na construção civil e que tenham habilidades correlatas.

LAVA JATO TRUCK – 03 vagas, área e especialização profissional. Deve ter Ensino Médio completo e ter experiência com lavagem de automóveis pesados. Nível hierárquico: lavador de caminhões. Local de trabalho: Nova Odessa. Jornada de trabalho: 8h às 18h (segunda a sexta). Irá atuar com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento dos mesmos. Benefícios: vale alimentação

MANUTENÇÃO – Técnico completo (Mecânica/Mecatrônica/Manutenção/Elétrica), que tenha conhecimento em equipamentos industriais (bombas, sistemas elétricos, vaporizador, aquecedores, entre outros), de preferência que tenha trabalhado em setor de manutenção. Haverá necessidade de comunicação direta com clientes, dessa forma precisa ser bem relacionado. Disponibilidade para trabalhar em escala noturna, ou seja, 4 funcionários trabalharão em horário comercial e um funcionário atenderá as demandas noturnas. Haverá uma escala semanal. Possuir CNH AB e sem restrições de pontuação sendo pré-condição para permanecer na vaga, pois a função conta com deslocamento até o cliente externo. De preferência possuir experiência em GÁS (GLP, GN).

AZULEJISTA – Os interessados, com a devida experiência exigida no perfil, devem enviar apenas na quinta-feira (11/02) currículos para [email protected], com a especificação da vaga interessada no título do e-mail, ou entregar pessoalmente no posto, que fica na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Vale lembrar que a Prefeitura de Nova Odessa não contrata ou direciona mão de obra para serviços eventualmente terceirizados. Essa função é de responsabilidade única e exclusiva da empresa que disponibilizou a vaga.