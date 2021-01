Nova Odessa com 1,8 mil casos de Covid

Mais 31 novaodessenses foram contaminados pelo novo coronavírus, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (8) pela Secretaria de Saúde de Nova Odessa. De acordo com o novo boletim epidemiológico, apenas três deles (9,7%) têm 60 anos ou mais – grupo mais suscetível a desenvolver formas graves de Covid-19. O município contabiliza 1.793 infectados desde o início da pandemia, incluindo 60 mortes e 1.567 curados (87,4%).

Os infectados são uma adolescente de 17 anos, uma mulher de 43 e dois homens de 31 e 49 anos, moradores do Parque Klavin; mulheres de 36, 43 e 82 anos e homem de 48, do Jardim Santa Rita; mulher de 21 anos e homens de 32 e 60, do Green Village; mulher de 47 e homem de 58 anos, do Jardim Alvorada; mulher de 31 e homem de 34 anos, do Jardim Marajoara; mulheres de 20 e 34 anos, do Jardim São Manoel; rapaz de 18 e mulher de 55 anos, do Jardim Éden; mulheres de 35 e 59 anos, do Centro; mulher de 33 anos, do Jardim Bela Vista; homem de 43 anos, do Jardim Campos Verdes; mulher de 46 anos, do Jardim Santa Luiza; homem de 76 anos, do Bosque dos Eucaliptos; adolescente de 14 anos, do Residencial Triunfo; homem de 40 anos, do Residencial Jequitibás; mulher de 37 anos, do Jardim das Palmeiras; mulher de 29 anos, do Residencial Fibra; homem de 53 anos, do Monte das Oliveiras; e uma mulher de 31 anos, residente no Nossa Senhora de Fátima.

O boletim epidemiológico atualizado aponta ainda 5.815 notificações, 386 pacientes em isolamento domiciliar, 27 internados, entre casos positivos e suspeitos (20 em UTIs fora da cidade e sete na Unidade Respiratória), 454 em investigação, incluindo quatro mortes, 2.466 resultados negativos e 386 com quadro gripal em monitoramento.