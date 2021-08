Nova Odessa com 16 vagas de emprego para esta quinta

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de 16 profissionais para a iniciativa privada, para funções como Ajudante de Carga e Descarga, Assistente de RH, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Tinturaria e Consultora de Vendas, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da respectiva vaga e enviar currículo nesta terça-feira (24/08) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – Possuir experiência na função de Carga e Descarga de caminhão, ter atuado no ramo de transportadora. Realizar carga e descarga de mercadorias do caminhão e conferência de mercadorias. Horário de Trabalho: Seg. a sexta, das 8h às 18h. R$ 1.400,00 + cesta básica, vale refeição R$ 20,50, convênio odontológico, vale transporte.

AMARRADOR DE FERRAGEM – Com experiência na função.

ASSISTENTE DE RH – Possuir experiência nos subsistemas de RH e departamento pessoal, Irá atuar com as rotinas de admissão, demissão, controle de ponto, atendimento aos colaboradores, treinamentos, integração e demais atividades pertinentes ao setor. R$ 1.560,00

ATENDENTE PARA O SUBWAY – Com experiência em atendimento, disponibilidade de horário.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Trabalhar na manutenção da escola, salas de aulas, pátio, geral.

AUXILIAR DE TINTURARIA – Com experiência nas atividades de pesar caixas, abastecer porta material, abastecer centrífuga, abastecer secador, bater cones, manter o setor limpo e organizado, receber e enviar produtos e auxiliar no tratamento de água.

CONSULTORA DE VENDAS – Ensino Médio, experiência com atendimento ao público, vendas, telemarketing, dominar o básico de Windows e Excel, disponibilidade aos sábados.

COORDENADORA DE VENDAS – Graduação em Marketing/Gestão Comercial. Concluído ou cursando. Experiência em liderança, experiência na rotina administrativa/comercial, experiência em pacote Office, administração e manutenção de clientes, disponibilidade de horário e para viagens/visitas a clientes. A coordenadora precisa de uma abordagem ordenada. Arquivos organizados, fortes habilidades de gerenciamento de tempo e eficiência pessoal. Ter uma comunicação clara e aberta. Entender a dinâmica da equipe e encontrar maneira de trazer personalidade e fazer o trabalho chegar ao resultado final com a melhor qualidade.

ESTAGIÁRIO EM TÉCNICO ADM. OU TÉCNICO CONTÁBIL – Estar cursando qualquer desses dois técnicos, maior de 16 anos, ambos os sexos.

ESTAGIÁRIO EM TÉCNICO QUÍMICO OU TEXTIL – Estar cursando qualquer desses técnicos.

JARDINEIRO – Com experiência em jardinagem, cuidar de todo o espaço que envolve jardinagem, grama, plantas.

PILOTEIRA – Que tenha experiência, que faz a confecção de peças piloto e participa de todo o processo de fabricação, como montagem, corte e acabamento, e que saiba trabalhar com artigos de enxoval, como cama, mesa, banho.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA MUSCULAÇÃO – Experiência: Atendimento ao público e prescrição de treinamento. Vaga 1 das 5h às 10h, vaga 2 das 16h às 22h, vaga 3 das 17h às 21h.

SECRETÁRIA DE ESCOLA – Com experiência na função, ter trabalhado em secretaria de escola.

SERVIÇOS GERAIS – Masculino, para trabalhar em tecelagem.

TORNEIRO MECÂNICO – Com experiência na função.