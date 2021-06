Nova Odessa. Coden reforça pedido por consumo consciente da água

As represas de Nova Odessa chegam ao inverno 2021 ainda com 78,22% de suas capacidades preenchidas por água bruta (em 24/06), trazendo tranquilidade quanto à garantia de abastecimento mesmo nos meses mais secos do ano. Mesmo assim, a direção da Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento de Nova Odessa, reforçou o pedido de consumo consciente por parte da população, em função da imprevisibilidade do regime de chuvas ao longo do restante do ano.

No total, os sistemas Recanto, Lopes e Palmital têm capacidade para 2,5 milhões de metros cúbicos de água bruta reservada. “Estamos atualmente com 78,22% de volume armazenado nas represas. Só para efeito de comparação, ano passado, em 22/06/2020, estávamos com 60,08%. Portanto, estamos com um nível de certa forma seguro para chegarmos ao próximo período chuvoso, que começa entre setembro e outubro e se intensifica a partir do final de novembro”, explicou o diretor técnica da empresa de economia mista, o engenheiro Rean Sobrinho. Em 21 de maio deste ano, o nível era de 83%.

Segundo ele, função deste cenário razoavelmente tranquilo, “não há riscos de necessidade de racionarmos ao alternamos o abastecimento”. “Mas sempre pedimos encarecidamente que essa tranquilidade seja sempre divulgada com a ressalva pelo uso consciente, porque se usarmos a água tratada sempre com parcimônia, não vai faltar”, acrescentou o técnico.

“Considerando o bom nível dos reservatórios e a futura reposição de água nas represas com a costumeira ocorrência de chuvas a partir de setembro, pode-se afirmar que a cidade dispõe de boas condições para garantir a segurança hídrica nestes 180 dias que restam até o final do ano”, reforçou o diretor presidente da empresa, o biólogo Elsio Álvaro Boccaletto.

Segundo a equipe técnica da Coden Ambiental, o sistema de racionamento ou alternância de fornecimento de água em Nova Odessa só seria acionado se e quando os níveis das represas, somadas, baixassem dos 40%.

“Essa possibilidade nunca poderá ser completamente descartada em função da estiagem severa que atinge a região e o Estado de São Paulo especialmente neste ano, pois sempre vamos depender das chuvas para renovar os estoques de água bruta. Mas se as chuvas chegarem no segundo semestre na época correta, não é para termos problema com o abastecimento”, completou o diretor.

“A única saída para evitar dores de cabeça se a chuva demorar para chegar é começar agora a poupar água. O consumidor não pode fazer chover, mas pode exercer influência na disponibilidade de água e garantir que ela chegue à sua torneira nos dias de estiagem”, completou Boccaletto.

NOVA REPRESA

A situação hídrica da cidade deve ficar ainda mais tranquila já nos próximos anos, com a construção, anunciada em maio deste ano, da nova represa de Nova Odessa, a primeira em 30 anos, que vai aumentar a capacidade de reservação em até 20%. A previsão é que o complexo comece a ser construído em 2022.

A nova represa vai ser feita na área verde existente ao longo da Rua Fioravante Martins até ao cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta, entre os jardins São Manoel e Maria Helena. O reservatório será formado pelas águas dos córregos Capuava e Piconi, entre outras fontes menores, e incluirá, em seu entorno, um parque linear com pista de caminhada, ciclovia e paisagismo.

DICAS

A equipe técnica da Coden Ambiental elencou novamente algumas dicas para o consumo racional desse recurso natural tão precioso à vida, à economia e às atividades humanas do dia a dia. Confira:

• Junte roupas para lavar de uma só vez

Uma máquina de lavar-roupas de 10 Kg de capacidade usa 150 litros de água. O ideal é acumular roupas e esperar para lavar todas de uma vez só, em uma única maquinada. Assim, você não gasta mais água além do necessário.

• Não deixe a torneira aberta enquanto escova os dentes ou faz a barba

Com uma torneira aberta por dois minutos ao escovar os dentes ou fazer a barba, você desperdiça 6 litros de água. Abra a torneira só para enxaguar a boca ou a face. No caso da escovação dos dentes, se você preferir encher um copo de água para enxaguar a boca, vai economizar 5,5 litros de água, o suficiente para se hidratar por três dias.

• Ao lavar a louça, ensaboe tudo antes e abra a torneira só para enxaguar

Em 15 minutos lavando louça com a torneira aberta você desperdiça 117 litros de água. Ensaboe tudo o que vai lavar primeiro e só abra a torneira na hora de enxaguar. Com essa atitude você pode economizar quase 97 litros de água a cada lavagem de louça. No ano inteiro, são quase 30 mil litros de água, uma carreta cheia.

• Tome banhos rápidos

Se você se ensaboar com o chuveiro desligado, é possível economizar cerca de 130 litros de água. Além de economizar água, você economiza também energia elétrica.

• Não limpe a calçada com água

Caso seja necessário, utilize baldes e opte por água que já foi utilizada, como a água da máquina de lavar.

• Cuidado com as torneiras que ficam pingando

Estudos indicam que um pequeno pinga-pinga provoca a perda de cerca de 16 mil litros de água por ano.

• Atenção aos vazamentos

Essa atitude, além de economizar água, evita danos ao imóvel.

• Fique atento à descarga

Observe se a descarga não está desregulada. É importante também evitar apertar o botão por um longo período de tempo.

• Não deixe a caixa d’água transbordar

Ao encher a caixa da água, tome cuidado para que ela não transborde.

• Mantenha a piscina coberta

Se você possui piscina em casa, lembre-se sempre de manter uma cobertura sobre ela para evitar a perda de água por evaporação.

• Utilize água das chuvas para molhar as plantas

Escolha sempre o horário da manhã ou noite, pois nesses horários a água não evapora rapidamente.

• Lave o carro com balde apenas uma vez por mês

O uso de mangueiras pode provocar um desperdício de mais de 500 litros de água a cada meia hora.