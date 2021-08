Nova Odessa chega a 54,3 mil doses aplicadas

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 aplicou mais 914 doses das vacinas na quarta-feira (18/08). Foram mais 195 primeiras doses e 719 doses complementares no dia. A cidade chegou assim a um total de 54.345 vacinas utilizadas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

O total de moradores com ao menos a primeira dose subiu para 39.953, o equivalente a 65,54% da população total de Nova Odessa, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/nova-odessa/panorama). Já o total de novaodessenses com esquema vacinal completo já é de 14.392, o equivalente a 23,61% da população total.

Esses percentuais são ainda maiores quando calculados apenas os moradores em “idade vacinável” – até a terça-feira, apenas pessoas acima dos 18 anos vinham sendo imunizadas no Estado.

Neste caso, segundo a estimativa da própria Vigilância Epidemiológica a partir de estatísticas populacionais oficiais indicando 46.459 adultos na cidade (ou seja, com 18 anos ou mais), esses percentuais aumentam para 85,99% da população adulta com ao menos uma dose das vacinas, e 30,97% já com esquema vacinal completo.

Nova Odessa segue vacinando adultos acima dos 18 anos, com ou sem comorbidades, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. E, desde quarta-feira, também os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades (incluindo doenças crônicas, deficiências permanentes, gestantes e puérperas), nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

As doenças crônicas que tornam o adolescente apto a se vacinar neste momento são as mesmas divulgadas anteriormente para o público adulto, incluindo: cardiopatias, diabéticos, pneumopatia crônica grave (asma, fibrose e DPOC), obesidade, síndrome de Down, doença hemoglobinopatias (falciforme ou talassemia), doença renal crônica e imunocomprometidos (câncer, HIV, doenças inflamatórias em uso de imunossupressor).

Os adolescentes portadores de alguma das doenças acima precisam levar até a UBS mais próxima de casa seu CPF, caderneta de vacinação e receita ou carta médica com a descrição da doença, além de comprovante de endereço na cidade. É ideal que os adolescentes estejam acompanhados por algum responsável. As adolescentes grávidas ou no puerpério (45 dias após o parto) precisam procurar a Unidade Básica com a carteirinha do pré-natal.

Todos que serão vacinados devem também fazer antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

ADULTOS E 2ª DOSE

Já vacinação dos adultos de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, para primeira ou segunda dose, também continua diariamente no Ginásio do Santa Rosa. Durante a semana, as senhas correspondentes ao total de doses disponíveis para cada dia serão distribuídas de manhã, a partir das 8h. Eventualmente, pode haver distribuição de senhas também à tarde, a partir das 13h – dependendo sempre da disponibilidade de doses.

Para a 1ª dose, segue valendo a tabela de atendimento diário pelo mês de nascimento. Assim, quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março é vacinado sempre às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro, às sextas-feiras.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 15h45 (ou até acabarem as senhas correspondentes às doses disponíveis no dia).

Toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.