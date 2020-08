Nova Odessa chega a 500 contaminados pelo novo coronavírus

Com sete resultados positivos recebidos nesta segunda-feira (10), Nova Odessa atingiu a marca de 500 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Desse total, 285 estão curadas e 29 não resistiram as complicações e morreram.

Os novos infectados são uma jovem de 20 anos e um homem de 42, moradores do Jardim Santa Luiza; um homem de 37 anos, residente no Jardim Santa Rita; uma mulher de 38 anos, do Centro; uma mulher de 40 anos, do Jardim Monte das Oliveiras; uma mulher de 41 anos, do bairro Mathilde Berzin; e um homem de 48 anos, morador do Jardim Marajoara.

BOLETIM. Nova Odessa totaliza 1.506 casos notificados, 169 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 16 internados em UTI, um em tratamento na Unidade Respiratória, 484 casos negativos, 50 em investigação – sendo 43 internados e sete óbitos – e 62 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.