Nova Odessa chega a 5.700 primeiras doses de vacinas

Na quarta-feira (14), mais 285 doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas pela equipe da Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. Deste total, 155 foram primeiras doses para professores com mais de 47 anos e idosos com mais de 67 anos. Com isso, o município atingiu a marca de 5.700 primeiras doses aplicadas, o que corresponde a 9,3% da população de Nova Odessa, estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 60.956 pessoas.

Em relação à segunda dose, mais 130 pessoas receberam na quarta o reforço do imunizante. Até o momento, Nova Odessa garantiu duas doses para 1.351 pessoas, o que equivale a 2,2% da população. A pessoa é considerada imunizada contra o vírus, dentro da margem de eficácia divulgada pelas fabricantes, de duas a três semanas após receberem a segunda dose – mas mesmo assim devem continuar com todas as medidas de segurança, como o uso constante de máscaras e álcool em gel.

Para esta quinta-feira, dia 15, 250 pessoas foram convocadas e devem comparecer ao Ginásio do Santa Rosa para receber uma das doses do imunizante. A Vigilância Epidemiológica reforça que os idosos com 60 anos ou mais, bem como todos os profissionais da Saúde que moram na cidade, devem realizar o pré-cadastro exclusivamente no site da Prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br) e estão sendo convocados por telefone a comparecer para receber a primeira dose do imunizante.

Já os profissionais da Educação, segundo a Vigilância Epidemiológica, devem se pré-cadastrar no site do “Vacina Já”, no link https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/, para se tornarem elegíveis a receber a imunização contra a Covid-19. A escola é por bairro, ou seja, o profissional deve se dirigir ao Ginásio do Jardim Santa Rosa, das 8h às 15h, na data reservada para o bairro onde fica a unidade escolar onde ele atua.

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus acontece nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h, no Ginásio do Santa Rosa. O local foi especialmente preparado e conta com tenda para atendimento drive-thru (dentro do veículo) dos idosos com dificuldade de locomoção.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.