Nova Odessa chega a 4 dias sem óbito da Covid 19

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu nesta quarta-feira (12) a confirmação de mais seis casos de Covid-19 e totaliza 509 contaminados pelo novo coronavírus. Desse total, 290 estão curados e 29 morreram. O município registra queda na contabilização de novos casos e não tem óbitos em decorrência da doença há quatro dias.

Dos seis novos infectados, quatro são mulheres, sendo que três moram no Jardim São Manoel, de 18, 50 e 61 anos, e uma no Conjunto Habitacional 23 de Maio, de 27 anos. Os outros dois são homens: um jovem de 17 anos, morador do Parque Residencial Klavin; e um idoso de 87, residente no Jardim São Jorge.

BOLETIM. Nova Odessa totaliza 1.582 casos notificados, 172 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 17 internados em UTI, um em tratamento na Unidade Respiratória, 549 casos negativos, 48 em investigação – sendo 41 internados e sete óbitos – e 66 pacientes com síndrome gripal em acompanhamento clínico.