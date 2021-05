Nova Odessa chega a 3.763 casos de Covid e aplicou 14.471 doses

Nos últimos dois dias de trabalho, quarta e quinta-feira (12 e 13/05), a equipe da Rede de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa aplicou mais 617 doses dos imunizantes contra a Covid-19 em moradores, atingindo um total de 14.471 vacinas aplicadas até o momento desde o início da campanha, no final de janeiro.

Nos dois dias, foram aplicadas mais 462 primeiras doses em idosos e adultos de 55 a 59 anos portadores de comorbidades – grupo que passou a ser imunizado no dia 12/05, conforme o calendário estabelecido pelo Governo do Estado. Nova Odessa chegou assim a 9.558 moradores com ao menos uma dose das vacinas, o equivalente a 15,6% da população de 60.956 habitantes imunizados ou em fase de imunização.

No mesmo período de 48 horas, foram ministradas mais 155 doses de reforço em profissionais da Educação de 47 anos ou mais, que haviam tomado a dose inicial na semana reservada ao público, em abril. Nova Odessa chegou, assim, a 4.913 habitantes já com a carteirinha da campanha da Covid-19 completa, com duas doses (8% da população). Isso porque a imunização só é alcançada, dentro dos percentuais indicados pelas fabricantes, de duas a três semanas após a segunda dose.

Boletim de casos

A Vigilância Epidemiológica do Município também atualizou, na quinta-feira, o boletim de casos de contaminação pelo novo coronavírus, com os resultados das últimas 48 horas (12 e 13/05). Foram confirmados no período mais 26 casos positivos de Covid-19, elevando o total de contaminados na cidade, desde o início da pandemia, a 3.763. O número de óbitos manteve-se idêntico ao da última terça-feira: 154.

O número de moradores internados com sintomas respiratórios ou SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) subiu nas últimas 48h, de 36 para 44. Eram, na quinta-feira, 12 pacientes sob cuidados da equipe da UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), três na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e os mesmos 29 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospitais públicos e privados de outras cidades da região e do Estado.

A Secretaria de Saúde da cidade ressalta sempre a importância de continuar mantendo todas as medidas de proteção enquanto durar pandemia como formas de combater a disseminação do novo coronavírus, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.