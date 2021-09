Nova Odessa se prepara pra celebrar Dia do Idoso

A Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social em parceria com o Clube da Melhor Idade, está organizando as atividades em comemoração ao “Dia do Idoso”, que é celebrado em 1º de outubro. O evento deste ano acontecerá às 9h da manhã do dia 1º, no próprio Clube da Melhor Idade da Prefeitura, que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro.

O evento terá várias ações, que acontecem em parceria com outras instituições. Dessa forma, os idosos poderão aproveitar uma aula de zumba presencial com a professora Mônica, promovida pela Black Fit Academia. Também serão oferecidos cortes de cabelo gratuitos, promovidos pela Barbearia Tradicional Antunes, além da aferição de pressão arterial e teste de glicemia, promovidos pela farmácia Vivamed. Mas as ações não param por aí: o evento também conta com café da manhã e um sorteio de brindes para os idosos participantes.

“Vale ressaltar que é uma oportunidade única, já que acontece em apenas um dia, para comemorarmos essa data tão importante, que é o dia do idoso. Após esse período de pandemia, poder acreditar que estamos passando e retomando nossas vidas, além do retorno, principalmente da atividade física é de uma importância sem medidas para vida desses idosos”, disse Cristiane Mareschi, coordenadora do Clube da Melhor Idade.

Devido à pandemia de Covid-19, que ainda representa riscos apesar do avanço da vacinação, todas as medidas sanitárias vão ser seguidas pela organização e pelos participantes, como o uso constante de máscaras e distanciamento social. “É importante para essas pessoas voltarem à atividade, por isso achamos importante as atividades serem presenciais, mas claro, seguindo todas as medidas de segurança, para protegermos todos os idosos que participarem”, completou Cristiane.

“O pessoal da Melhor Idade está voltando agora a sair de casa, e queremos que eles se sintam bem atendidos pelo nosso Social e tenham boas opções de lazer e interação, mas com toda a segurança. Nossos idosos são nossas ‘joias’ e temos que oferecer tudo o que pudermos oferecer de bom para eles, essa é uma regra do nosso mandato”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.