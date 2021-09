Guarda de Nova Odessa captura procurado pela Justiça

Graças a um trabalho conjunto com colegas de Sumaré e da Polícia Militar, uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa deteve um suspeito que veio a ser identificado como procurado pela Justiça, por volta 1h10 da madrugada desta quinta-feira (16/09). A prisão aconteceu após um acompanhamento que começou ainda no Jardim Campos Verdes, em nova Odessa, percorreu várias ruas e avenidas de Sumaré e culminou com a abordagem do veículo já na Avenida Rebouças, região central de Sumaré.

Durante patrulhamento pelo Campos Verdes, em Nova Odessa, no início da madrugada, os GCMs Maurício e Piconi visualizaram um Renault Sandero prata em alta velocidade na contramão da via, com quatro indivíduos em seu interior.

“De imediato foi emanada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos da viatura, aos quais o condutor desobedeceu, empreendendo ainda mais velocidade, seguindo pela estrada de terra sentido Jardim das Palmeiras, em Sumaré. A viatura realizou o acompanhamento. Ao chegar defronte ao shopping de Sumaré, o condutor saltou do veículo ainda em movimento, deixando os demais indivíduos no interior”, descreveu a GCM novaodessense.

Neste instante, o GCM Maurício deteve as três pessoas que ficaram no veículo, incluindo uma adolescente e dois homens. Já o GCM Piconi continuou a acompanhar o condutor que correu e, após aproximadamente 300 metros, obteve êxito na detenção do suspeito. Viaturas da GCM de Sumaré e Polícia Militar apoiaram a ocorrência.

“As partes (pessoas) e o veículo foram conduzidos até o Plantão Policial. Ao indagar sobre a documentação pessoal das partes, apenas o condutor não a possuía em mãos, e forneceu uma identificação duvidosa. Só se descobriu a farsa após a coleta das impressões digitais realizado pela Polícia Civil, onde (constatou-se que) o mesmo possuía um mandado de prisão em seu desfavor e se encontrava foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas”, traz o relato da corporação novaodessense.

Além de responder pelos crimes elencados (incluindo falsa identidade, direção perigosa e dirigir sem habilitação), o condutor também deve responder pela embriaguez ao volante, graças à realização de exame de alcoolemia. O veículo foi recolhido ao pátio, o foragido foi recolhido à Cadeia de Sumaré e os demais indivíduos foram liberados pela autoridade policial após a lavratura da ocorrência e a presença da responsável pela adolescente.