Nova Odessa. Capitão Jackson vai se manter na corrida

Pré-candidato a prefeito de Nova Odessa pelo Avante, o Capitão Jackson Candian falou ao NM na manhã desta sexta-feira. Abaixo os principais tópicos da entrevista feita por via eletrônica.

PRÉ-CAMPANHA– Nossa pré-campanha segue dentro do planejamento, semana passada o Patriota decidiu que irá apoiar nosso projeto. As Convenções partidárias serão realizadas de 31 de agosto a 16 de setembro, ainda não houve definição da data, mas penso que deva ocorrer já no início do mês.

VEM MESMO CANDIDATO? O meu nome está à disposição do Avante, quem decide é a maioria.

QUAL SERÁ A BASE DA CAMPANHA? Caso o nosso projeto seja homologado nas convenções e, como ouvir pessoas é a nossa vocação, o foco sempre estará na resolução dos sociais. As ideias serão pautadas em propostas possíveis de se realizar, sempre apresentando Como, Quando e o Porque, não por meio de críticas.

O Combate à Corrupção, a Valorização do Servidor Público Concursado, a Geração de Emprego e Renda, o Crescimento Ordenado e Sustentável, a Transparência dos Gastos Públicos e uma Gestão Colaborativa são clamores

na nossa cidade.