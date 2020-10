Nova Odessa inicia campanha contra pólio

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa inicia na próxima segunda-feira (5) a Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação. A iniciativa, que se estenderá até 31 de outubro, terá dois focos: a imunização de crianças de 1 ano a menores de 5 anos contra a paralisia infantil e a atualização das carteiras de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As doses estarão disponíveis nas seis UBS’s (unidades básicas de saúde) do município, de segunda a sexta, das 7h30 às 15h30.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner, explica que o foco da vacinação contra a pólio são as crianças de até 5 anos. No entanto, são estratégias diferentes. “O público-alvo da vacina oral, gotinha, são as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias que já tomaram as três doses de rotina [injeções intramusculares] e deverão tomar a dose extra ou de reforço. Porém, caso ainda não tenha completado a rotina, a criança pode ser levada para atualização da carteirinha”, detalhou Paula.

O ‘Dia D’ da campanha ocorrerá no dia 17, das 8h às 15h30, nas unidades básicas de saúde do Centro e do Jardim Alvorada. “Tanto no ‘Dia D’ como nos demais dias de vacinação, teremos profissionais destacados nas UBS’s para controlar o fluxo de pessoas e evitar aglomerações”, afirmou a coordenadora da Atenção Básica, Cristiane Mareschi.

Além de proteger as crianças contra a paralisia infantil, a campanha é uma oportunidade para atualização da caderneta de vacinação. Serão mais de 15 vacinas disponíveis para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Entre elas estão HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano) e a meningocócica ACWY (contra quatro tipos de meningite), que foi incluída recentemente no calendário do SUS (Sistema Único de Saúde).

SARAMPO. A campanha ocorrerá paralelamente à vacinação contra o sarampo, que começou em 15 de julho e foi prorrogada até 31 de outubro. Devem ser vacinadas pessoas com idade entre 1 e 29 anos, que ainda não tenham tomado as duas doses de rotina, previstas no calendário nacional de vacinação, e adultos de 30 a 49 anos.

“Pedimos a todos os pais que levem as crianças para tomar a vacina contra a poliomielite, que é fundamental para que possamos manter a paralisia infantil erradicada. Além disso, aproveitem para atualizar a carteirinha e garantir a total proteção de seus filhos. Vamos disponibilizar todas as vacinas do calendário nacional para que todos possam ficar com a imunização em dia”, afirmou o secretário de Saúde do município, Vanderlei Cocato.

O secretário ressaltou que as seis unidades de de saúde da cidade – Centro, São Jorge, São Manoel, São Francisco, Alvorada e Novos Horizontes – estarão preparadas para receber as crianças e seus responsáveis, em meio à pandemia. “Apesar de o momento exigir distanciamento, é fundamental que os pais procurem uma de nossas UBS’s e protejam seus filhos. Adotaremos todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus e lembramos que o uso de máscara é obrigatório”, destacou Cocato.

SERVIÇO

Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes

Quando?

De 5 a 31 de outubro (de segunda a sexta, das 7h30 às 15h30)

Onde:

UBS 1 (Centro) – 3466-1493

UBS 2 (São Jorge) – 3466-2329

UBS 3 (São Manoel) – 3466-1275

UBS 4 (São Francisco) – 3476-6809

UBS 5 (Alvorada) – 3498-2732

UBS 6 (Novos Horizontes) – 3466-1104

Quem deve se vacinar:

Pólio: crianças de 1 ano a menores de 5 anos

Multivacinação: menores de 15 anos

Levar a caderneta de vacinação e Cartão + Saúde