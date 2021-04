Nova Odessa: Câmara decreta luto após 100ª morte

A Câmara de Nova Odessa decretou luto oficial de três dias em solidariedade às famílias das mais de 100 vítimas de Covid-19 na cidade. O ato da Mesa Diretora foi publicado nesta quinta-feira (dia 1º) e, com isso, as bandeiras são hasteadas a meio mastro.

O presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), explicou que o ato é uma maneira de prestar condolências às famílias e lembrar de todas as 107 vítimas do Covid-19 no município. “Essas famílias perderam seus entes queridos sem, ao menos, poder prestar suas últimas homenagens. A pandemia nos trouxe uma realidade muito cruel”, lamenta.

“Esse vírus invisível está tirando de nós familiares e amigos que tinham ainda muitos sonhos, que representavam muito pra nós e isso traz uma dor sem tamanho. Esse decreto de luto oficial é simbólico, mas é nossa forma de homenagear aqueles que se foram e demonstrar solidariedade com familiares e amigos”, explicou Pelé.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal e traz também a assinatura dos outros membros da Mesa Diretora, os vereadores Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), e Oseias Domingos Jorge (DEM).

Tiãozinho lembrou que a Câmara perdeu um de seus vereadores para a Covid-19. “Nosso amigo Avelino (Xavier Alves) está entre essas 107 vítimas e nós sabemos a falta que ele nos faz. Assim sentem todas as pessoas que perderam amigos e entes queridos”, disse.

Oseias lembrou a importância dos cuidados. “Precisamos manter a fé em Deus e pedir a ele que nos dê força e esperança para enfrentar essa situação tão difícil. Mas também precisamos manter os cuidados para evitar que o vírus continue se espalhando”, completou.