Nova Odessa busca ‘recuperar credibilidade’ com fornecedores

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Shooder, o Leitinho, assinou o Decreto Municipal nº 4.381/2021, divulgado pelo Diário Oficial do Município no último dia 17, no qual estabelece regras para agilizar os pagamentos e recuperar a credibilidade junto aos fornecedores da Prefeitura. A medida foi implantada após a realização de um verdadeiro “pente-fino” nas contas públicas e contratos firmados antes de 1º de janeiro de 2021.

“Infelizmente, a Prefeitura estava sem credibilidade perante os seus fornecedores e isso dificultava a realização de novos processos de compras. Era preciso virar o jogo e para isso colocamos a casa em ordem”, declarou Leitinho.

Durante os primeiros 100 dias de gestão, a equipe de trabalho do prefeito iniciou uma série de renegociações de contratos, que garantiu uma economia direta de cerca de R$ 2 milhões aos cofres públicos municipais.

“Renegociamos uma série de contratos, o que garantiu uma economia considerável para os nossos cofres. Além disso, reduzimos o número de comissionados, o que garantirá até o fim do ano, mais uma importante economia de R$ 2 milhões”, lembrou o prefeito.

Mais emendas

Se por um lado a Prefeitura implantou uma política mais enérgica em relação aos gastos públicos, por outro a equipe do prefeito Leitinho procurou incrementar o Orçamento com a busca de emendas parlamentares.

“Em 100 dias de Governo, a gente conseguiu economizar importantes recursos e buscar, na Assembleia Legislativa e no Congresso e no Senado Federal, emendas parlamentares para desenvolver programas, projetos e obras fundamentais para o crescimento de Nova Odessa. Somente de emenda parlamentar, até agora, garantimos mais de R$ 20 milhões, número cinco vezes maior que aquele conquistado ao longo de 2020 inteiro”, declarou.

Com a ‘casa em ordem’, o prefeito decidiu assinar um decreto que prevê regramento a respeito da tramitação dos pagamentos no âmbito municipal. A meta é efetuar o pagamento em até 10 dias após a nota fiscal emitida pelo fornecedor for atestada pelo responsável pela conferência dos produtos ou da execução de serviços.

“Com a casa em ordem, a determinação é executar o pagamento em até 10 dias. Essa medida trará mais credibilidade para a Prefeitura, os fornecedores voltarão a participar em maior número das licitações públicas e tenho a certeza que isso vai refletir numa maior economia para os cofres públicos. Esse é um processo que foi iniciado e acreditamos que teremos um bom resultado ao passar dos meses, afinal, quem não quer vender para um bom pagador?”, finalizou Leitinho.