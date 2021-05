Nova Odessa: Banco do Povo divulga linhas a empreendedores

Atuando em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, a agência do Banco de Povo Paulista está oferecendo financiamentos que podem ser considerados um suporte fundamental para a manutenção e ampliação de pequenos negócios na cidade, principalmente nessa época de crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus.

Com as linhas “Empreenda Rápido”, “Empreenda Mulher” e “Emergencial – Setores Vulneráveis”, o Banco do Povo Paulista garante aos pequenos empreendedores do Comércio ou de Prestação de Serviços, formais ou informais, o financiamento para a compra de máquinas, equipamentos, ferramentas, matérias-primas e mercadorias.

Para pessoas-físicas (autônomos), os limites são de R$ 200,00 a R$ 15 mil, com juros de 1% ao mês. Já para pessoas jurídicas (MEIs, MEs, Ltdas, Eirellis e Produtores Rurais), os limites são de R$ 200,00 a R$ 21 mil, com juros de 0,35% ao mês. Os pagamentos podem ser feitos em até 36 parcelas, dependendo da finalidade do investimento.

Segundo a agente da agência local do Banco do Povo, Aracy Rodrigues da Silva, “esses financiamentos são uma alternativa para as pessoas que trabalham ‘por conta’ e que não conseguem crédito nas instituições financeiras tradicionais”. “Não é um empréstimo pessoal, mas sim para as pessoas que têm uma atividade produtiva, com ou sem CNPJ”.

Os principais critérios para ter acesso às linhas de financiamento do Banco do Povo são: residir ou ter o empreendimento em Nova Odessa, não ter restrições de crédito no Serasa ou no Cadin Estadual, estar com os documentos pessoais e do empreendimento atualizados e ter certificado de curso do Sebrae específico para tomadores de empréstimos do Banco do Povo. “A aprovação do crédito está sempre sujeita à análise do Comitê de Crédito Operacional do órgão”, acrescentou a também agente da unidade local, Márcia Andreia Faria Stephan.

Saiba mais

O Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo mantido pelo Governo do Estado por meio de convênio com as prefeituras. Em Nova Odessa, a parceria existe desde 2005. A unidade local funciona na Rua Duque de Caxias, nº 442, no Centro, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O telefone do órgão é o (19) 3466-3010.