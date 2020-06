Nova Odessa ativa novos semáforos na Ampélio Gazzetta

O conjunto de semáforos implantado no cruzamento das avenidas Ampélio Gazzeta e João Pessoa, próximo ao Fórum de Nova Odessa, entrou em funcionamento nesta quinta-feira (18). O novo sinal, instalado pela empresa Newtesc Tecnologia e Comércio Eirelli, faz parte da revitalização da ciclovia da Ampélio Gazzetta. Equipados com contadores digitais de tempo, os dispositivos operam nos dois sentidos das vias, controlando o fluxo de motoristas e a passagem de pedestres. Rampas de acessibilidade também foram instaladas no cruzamento.

De acordo com Benon Toledo Sivirino, autoridade municipal de trânsito, os aparelhos foram devidamente configurados para garantir a segurança no trecho. “Com a implementação do Corredor Metropolitano, o fluxo de veículos aumentou muito na Avenida Ampélio Gazzetta, que se consolidou como uma via de conexão regional. Além disso, nosso trânsito local também cresceu, gerando a necessidade de um controle de passagem no cruzamento. Com o semáforo, vamos reduzir o índice de acidentes”, avaliou Sivirino.

A instalação dos equipamentos foi iniciada em abril, com a implantação de dutos subterrâneos para passagem do cabeamento, sinalização de solo e faixas de pedestres. Na sequência, foram fixados os totens semafóricos. Todo o trabalho foi acompanhado por profissionais do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa.

Nessa fase, a revitalização compreende um trecho de 2,4 quilômetros entre as avenidas Eddy de Freitas Crissiuma, na altura do Supermercado São Vicente, e Oscar Berggren, no Distrito Industrial. A obra ainda prevê a instalação de um conjunto de semáforos no cruzamento da Ampélio Gazzeta com a Rua Emigdio Pierozzi, no Jardim Marajoara, e implantação de rampas de acessibilidade. A intervenção custou R$ 415 mil, dos quais R$ 350 mil são de recursos do Governo do Estado, repassados por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), e R$ 65 mil de contrapartida do município.

ILUMINAÇÃO. Além da revitalização, a ciclovia ganhará nova iluminação com tecnologia LED, em toda a sua extensão. Atualmente, existe uma luminária a cada 40 metros. Com a reforma, essa extensão será reduzida para 20 metros. O trabalho será contemplado em uma outra licitação, já aberta pela Prefeitura, e que também prevê a instalação de iluminação na Estrada Frederico Puke, que permite acesso ao bairro Guarapari.

LOMBADA. A Avenida Carlos Botelho ganhou uma nova lombada nesta quinta. O dispositivo foi instalado por funcionários da Coden Ambiental e do Departamento de Trânsito, na altura do Jardim Santa Rosa. O redutor de velocidade era uma reivindicação antiga de motoristas, em função do grande fluxo de veículos na via, principalmente em horários de pico, dificultando o acesso de quem usa a rotatória para acessar o São Jorge.