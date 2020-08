Nova Odessa atinge 5,1 mil castrações em 8 anos

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza abriu oficialmente na manhã desta quarta-feira (12) a edição 2020 do Programa de Castração Animal da Prefeitura de Nova Odessa. Até dezembro, serão castrados gratuitamente mil cães e gatos em uma clínica contratada através de processo licitatório. A ação exigirá investimento de R$ 82.510 e está sendo viabilizada com recursos repassados pelo Governo do Estado, por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL). Em oito anos, o programa vai contabilizar 5.167 animais castrados no município.

De acordo com o Setor de Zoonoses, órgão vinculado à Secretaria de Saúde, serão castrados 600 cachorros e 400 gatos. Os procedimentos serão realizados mediante agendamento, às terças, quartas e quintas-feiras, na Clínica Veterinária Piconi, vencedora da licitação. Para garantir a castração do pet, o morador deverá se cadastrar no Setor de Protocolo da Prefeitura, situado no Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, 777 – Centro.

“Só poderão participar do programa de castração proprietários de cães e gatos que moram em Nova Odessa. Por isso, criamos um protocolo de cadastramento mais rígido e transparente, com exigência do novo Cartão + Saúde (exigido para consultas e exames na rede municipal) e documentos para comprovação de moradia”, explicou o secretário de Saúde Vanderlei Cocato. “No ano passado, recebemos denúncias de que pessoas de outras cidades procuraram o serviço. Por isso, além da documentação, estamos visitando os endereços cadastrados para verificar se o animal é realmente da casa”, afirmou Cocato, ao destacar as visitas domiciliares como grande novidade da iniciativa este ano.

Durante a abertura do programa, o prefeito reforçou a importância do procedimento e pediu para que os moradores levem seus animais. “Os veterinários são unânimes em afirmar que a castração é a maneira mais eficaz de controle e prevenção de doenças, garantindo o bem-estar de cães e gatos. Por isso, sempre foi uma das prioridades do nosso governo. E temos aprimorado o programa. Antes, as castrações ocorriam em mutirões, com pessoas em longas filas. Hoje, o animal é atendido como uma pessoa”, comentou Bill.

Autor do pedido de emenda que resultou no repasse de R$ 150 mil ao município, o ex-secretário de Governo Wagner Morais agradeceu ao deputado estadual pela destinação do recurso. “O Delegado Bruno Lima é um grande parceiro de Nova Odessa, que nos contemplou com essa importante emenda para ações na área de saúde. Fiquei muito feliz ao ser informado pelo prefeito Bill de que parte do dinheiro seria investida na saúde animal”, avaliou Morais. De acordo com a Secretaria de Saúde, os outros R$ 67.490 serão aplicados em medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

MARCA HISTÓRICA. A veterinária Paula Faciulli, que coordena o Setor de Zoonoses do município desde 2005, classificou como histórica a marca de mais cinco mil castrações que será atingida este ano na gestão do prefeito Bill. “É o governo que mais fez castrações em cães e gatos, atendendo a demanda da população de Nova Odessa”, disse a veterinária.

De acordo com a veterinária, o cadastro de 2020 começa com 450 moradores que estavam na lista de espera e outras 93 pessoas que se inscreverem a partir de 23 de julho. Além das mil castrações previstas no programa anunciado nesta quarta, outros 74 procedimentos (34 cães e 40 gatos) foram custeados pelo município desde o começo do ano.

Como fazer o cadastro



Onde: Setor de Protocolo da Prefeitura, na Avenida João Pessoa, 777 – Centro

Horário: segunda a sexta, das 8h às 16h

Exigência: ser morador de Nova Odessa

Documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, Cartão + Saúde (novo) em nome de quem vai fazer a inscrição. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome da pessoa, é preciso apresentar declaração ou cópia do contrato de aluguel. Se estiver no nome do pai ou mãe, não é necessário

Observação: será permitido apenas um processo por animal