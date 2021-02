Nova Odessa vacina 418 profissionais da Rede de Saúde

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria da Saúde, atingiu nesta segunda-feira (1º de fevereiro) de manhã a marca de 418 profissionais da Rede Municipal vacinados com a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. A imunização começou pela equipe de profissionais de Saúde das “linha de frente” nos atendimentos aos pacientes, como médicos e enfermeiros do Hospital Municipal e da Unidade Respiratória, e seguiu para outros profissionais de apoio conforme os primeiros grupos foram sendo atendidos.

A cidade está utilizando as 630 doses recebidas até agora do PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde, sendo 360 vacinas da Coronavac/Sinovac Biotech, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, mais 270 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, com apoio da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Os órgãos de Vigilância Epidemiológica oficiais estimam que Nova Odessa possua 650 profissionais de Saúde no total (entre servidores municipais e moradores da cidade que atuam na iniciativa privada ou em outras cidades), além de 5.722 idosos com 60 anos ou mais.

PRÉ-CADASTRO

Paralelamente, a Secretaria de Saúde da Prefeitura abriu o pré-cadastro online dos profissionais da área da Saúde que moram na cidade, mas não trabalham na Rede Municipal – incluindo as seguintes atividades ou profissões: médicos, enfermeiros, auxiliares de Enfermagem, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, veterinários, fonoaudiólogos, farmacêuticos, terapeuta ocupacionais, psicólogos, biomédicos e educadores físicos. Estes serão os próximos a receber a primeira dose dos imunizantes, conforme elas forem disponibilizadas pelos governos Estadual e Federal ao Município.

Também já são aceitos os pré-cadastros dos idosos da cidade, para a etapa seguinte da imunização – que também depende do recebimento de mais lotes de vacinas pelo Município. Neste caso, devem fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura os moradores de Nova Odessa com 60 anos ou mais – lembrando que serão priorizados, primeiramente, os moradores mais velhos, também na forma de grupos com datas específicas de atendimento no Ginásio do Jardim Santa Rosa para cada faixa etária.

O pré-cadastro de profissionais de Saúde e idosos de Nova Odessa podem ser feito no site http://www.novaodessa.sp.gov.br/, no formulário que pode ser acessado clicando-se no banner “Vacinação contra Covid-19 – Pré-Cadastro Para Grupos Prioritários”. É preciso informar também um endereço de e-mail do idoso ou do familiar responsável pelo seu cadastramento, para contato posterior por parte da equipe da Saúde Municipal. O interessado deverá informar então nome, data de nascimento, telefone, e-mail de contato e qual o seu grupo prioritário.

“O pré-cadastro por enquanto é para profissionais de Saúde autônomos e idosos. A finalidade é organizar o acesso às vacinas lá no Ginásio, tão logo tenhamos vacinas, e assim evitar eventuais tumultos e aglomerações no local. Todos desses dois grupos devem realizar o cadastro no município, porque ainda não temos acesso aos cadastros do ‘Vacineja’ do Estado”, explicou Paula Mestriner, coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa.

Estão dispensados do pré-cadastro os profissionais da Rede Municipal de Saúde (quase todos já imunizados) e os profissionais de Saúde que trabalham em ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), assim como os idosos assistidos por estas instituições. Os profissionais das ILPIs também receberão a imunização em seus locais de trabalho, junto com os idosos destas instituições.

A Secretaria de Saúde fará a verificação destes dados com o cadastro da pessoa no e-SUS, que é o banco nacional de dados do sistema público de saúde. Caso os dados estejam corretos, a pessoa será comunicada. A data da aplicação da vacina será agendada conforme a ordem de prioridade definida pela Secretaria Estadual de Saúde e mediante a entrega do imunizante pelo governo estadual ou pelo Ministério da Saúde.

DOSES

Os servidores já vacinados com a primeira de duas doses necessárias – entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, profissionais da limpeza e copa, entre outros – atuam na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, no Hospital e Maternidade Municipal, no Ambulatório de Especialidades, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no próprio Departamento de Vigilância em Saúde.

Eles foram definidos como a “prioridade dentro da prioridade”, em função do número de doses recebidas até agora pelo Município. Em seguida, outros profissionais da Rede foram vacinados.

Já a vacinação do segundo grupo prioritário da 1ª etapa da campanha – os idosos – depende do envio de novos lotes das vacinas. O Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa está sendo preparado para o eventual atendimento dos idosos da cidade com todos os protocolos sanitários, tão logo seja possível atender a esse público.

A segunda dose da CoronaVac/Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan, será aplicada 21 dias após o paciente receber a primeira. Já a vacina de Oxford/AstraZeneca, com parceria da Fiocruz, deve ser reaplicada após 90 dias. Em todos os casos, para receber a vacina em Nova Odessa, vai ser preciso levar ao posto de vacinação um documento com foto, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e um comprovante de residência atualizado na cidade.