Nova Odessa atinge 37% da população vacinada contra a Covid19

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 aplicou mais 400 doses na quinta-feira (1º/07), incluindo 390 primeiras doses e dez doses complementares. A cidade chegou assim a 28.831 vacinas aplicadas, das quais 22.741 são doses iniciais, o equivalente a 37,3% da população total do município, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas.

Já há também 6.090 moradores com a dose complementar, ou seja, com o esquema vacinal completo – o equivalente a 9,9% da população total de Nova Odessa. A imunidade contra o vírus só é alcançada, nos percentuais de eficácia indicados pelas fabricantes, de duas a três semanas após a dose complementar, e que mesmo depois desse prazo é imprescindível manter as normas sanitárias, como o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social.

As equipes da Prefeitura iniciaram na quinta-feira a imunização de um novo grupo etário, dos adultos sem comorbidades com idades de 40 a 42 anos – sempre de acordo com o mês de nascimento. E continuam sendo imunizados, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, os dois grupos etários anteriores: adultos sem comorbidades de 43 a 49 anos e de 50 a 59 anos – também de acordo com o mês de nascimento da pessoa.

Funciona assim: quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado sempre às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro, às sextas-feiras.

A equipe da Saúde reforçou o pedido para que todos que serão vacinados a partir de agora, de todos os grupos, façam o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas das 8h às 11h45 e das 13h às 15h45 (ou até acabarem as senhas correspondentes às doses disponíveis no dia).

Saiba mais sobre a campanha de vacinação diariamente também em http://www.novaodessa.sp.gov.br/, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.