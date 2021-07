Nova Odessa atende 13 pessoas na 1ª noite de frio intenso

Com a previsão (confirmada) de recorde anual de frio, as equipes da Defesa Civil e da Diretoria de Promoção Social da Prefeitura de Nova Odessa foram novamente a campo e atenderam, na última segunda-feira (19/07) à noite, sete moradores de rua em diversos pontos da cidade, além de uma família de seis pessoas que mora em uma casa sem forro da zona rural.

A ação de acolhimento prossegue diariamente, começando no final da tarde, ao menos até esta quarta-feira (21/07). A previsão indica um aumento das temperaturas a partir de quinta-feira. Eventualmente, a ação conta também com apoio dos bombeiros civis voluntários da cidade.

Como de praxe em todas as abordagens realizadas pelas equipes da Prefeitura, foi primeiramente oferecido abrigo provisório noturno a todos os contatados, mas eles se recusaram a ir para a entidade parceira da Prefeitura (como também é muito comum com esse público) e, por isso, receberam cobertores e agasalhos.

Um dos moradores de rua atendido era desconhecido das equipes e teve sua localização informada por telefone à Defesa Civil Municipal na própria segunda-feira à noite, atendendo a um apelo feito pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, para que a população da cidade ficasse atenta à situação destas pessoas, as mais vulneráveis ao frio intenso, e informassem onde elas se abrigam.

“Ontem (segunda-feira) atendemos sete moradores de rua e essa família que mora num sítio, numa casa muito simples. Um dos moradores de rua, que estava nas proximidades do Hospital Municipal, chegou a chorar quando chegamos com os cobertores. Infelizmente, ele também se recusou a ir para o abrigo do Projeto Kaydi, mas nos agradeceu pelos agasalhos e cobertores”, contou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Wilians Vanag – que voltou ao local na terça-feira de manhã e confirmou que o cidadão estava bem.

CUIDADO E VACINA

“Todo cuidado é pouco para evitar tanto a dor e sofrimento dos que vivem em situação de rua. Em Nova Odessa, temos tomado todo o cuidado, mas a grande maioria não quer sair da rua, não querem ir para um abrigo. Assim sendo, nossa atenção é redobrada. Além de roupas de frio, cobertores e abrigo, temos oferecido kits de higiene pessoal com álcool em gel e absorventes para as mulheres, tudo isso assistido pela Defesa Civil e também pelo Creas”, explicou o diretor de Promoção Social do Município, Wagner Longhi.

“Nossas equipes têm feito um grande trabalho preventivo e agradeço todos. Também informamos seus nomes para que possam ser imunizados contra a Covid-19”, completou. Esta última medida da Prefeitura, inclusive, já deu resultados: no último sábado (17/07), cinco pessoas foram imunizadas pela equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde enquanto estavam abrigadas no Projeto Kaydi, que tem sido parceiro da Prefeitura neste inverno.

Estima-se a existência de cerca de dez moradores em situação de rua atualmente em Nova Odessa, mas esse número varia muito de mês a mês e já chegou a 30 no passado recente. Os transeuntes interessados em passar a noite no Projeto Kaydi devem chegar à entidade até as 17h e não podem estar embriagados, nem sob efeito de nenhuma substância psicoativa no momento da entrada, podendo permanecer no local até as 8h do dia seguinte. O Projeto Kaydi está localizado na Rua Daniel Empke, s/nº, no Jardim Flórida.

CONTATOS

Se algum morador se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil Municipal a qualquer hora pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260. O atendimento é feito 24 horas.

Ocorrências de queimadas, incêndios, acidentes graves, animais silvestres em área urbana ou de grande porte soltos em vias públicas também são atendidas pela equipe da Defesa Civil Municipal e pelos bombeiros civis voluntários da cidade, com suporte do Corpo de Bombeiros do Estado. Caso perceba um caso assim, o cidadão de Nova Odessa deve ligar imediatamente para a Defesa Civil relatando a ocorrência, pelo telefone (19) 99416-2124.