Nova Odessa: assinada cooperação do ‘Jovens Empreendedores’

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, assinou na quinta-feira (27) o termo de adesão do município ao programa de educação empreendedora JEPP (Jovens Empreendedores: Primeiros Passos) do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que deve ser implementado na grade curricular das turmas de Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal, junto a alunos de 6 a 10 anos.

A assinatura contou com as presenças do gerente regional do Sebrae-SP em Piracicaba, Fabio Ravazi Gerlach, dos secretários municipais de Educação, José Jorge Teixeira, e de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin, e de seu secretário-adjunto Rafael Brocchi.

A parceria é fruto de uma reunião anterior, de 04 de fevereiro, quando o chefe do Executivo conversou com o diretor administrativo e financeiro do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o empresário, engenheiro civil e ex-deputado federal Guilherme Campos, que visitou Nova Odessa na ocasião.

O plano de trabalho prevê agora a capacitação de educadores da Rede Municipal como multiplicadores do conteúdo do programa junto ao restante da equipe, e então o oferecimento deste programa às crianças. O conteúdo do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos deve ser oferecido inicialmente nas quatro escolas municipais que já atendem em período integral, e a partir de 2022, ao restante da Rede.

Caminho

“A ideia é que essas crianças tenham, desde cedo, a informação de quem podem optar pelo caminho do empreendedorismo em suas vidas profissionais. Assim, nosso currículo escolar vai ficar mais rico já a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. E tudo sem custo para a Prefeitura, pois até o material didático é oferecido pelo Sebrae-SP”, resumiu José Jorge.

“Com o mercado de trabalho tradicional mudando a cada ano, é muito importante que nossas crianças vão poder crescer já tendo noções do que é empreender, de como se tornarem os próprios patrões, como a gente vê acontecendo em muitos países desenvolvidos. Com certeza nossa parceria nesse programa exemplar do Sebrae-SP é um reforço importante na grade do Ensino Municipal”, comentou o prefeito Leitinho.

O JEPP é um dos programas do “pacote” de ações e políticas públicas voltadas ao fomento aos empreendedores e ao desenvolvimento econômico que podem ser rapidamente implementadas pelas cidades paulistas ainda em 2021.

O plano é estruturado três pilares de atividades, baseados na estratégia de alavancar vendas dos negócios locais às prefeituras e órgãos públicos, capacitar em massa pessoas que recorrem ao empreendedorismo como alternativa de obtenção de emprego e renda e ampliar a educação empreendedora nas escolas, incluindo a capacitação das empresas locais para aproveitar as oportunidades abertas pelas compras públicas da Prefeitura.

Casa do empreendedor

Segundo Samuel Marin, a parceria da Prefeitura com o Sebrae-SP vai aumentar em breve, pois a instituição de fomento está participando da formatação da futura “Casa do Empreendedor” de Nova Odessa. O novo prédio municipal deve reunir, num único local, os diversos serviços de utilidade pública que visam ajudar os autônomos, MEIs, micro e pequenos empresários a crescerem e se desenvolverem, incrementando a Economia local.

Marin e Brocchi buscam na região um modelo de gestão que concentre os serviços do Banco do Povo Paulista, PLT (Posto Local de Trabalho, que será também transformado em um verdadeiro PAT – Posto de Atendimento do Trabalhador) e do Sebrae-SP em um único espaço, facilitando a vida do empreendedor. “O Sebrae-SP com certeza é um dos mais importantes parceiros com quem vamos contar nessa missão”, garantiu o prefeito Cláudio Schooder.