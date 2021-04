Nova Odessa arrecada 2,5 ton de rações para pets carentes

Realizado no último sábado (24), o 1º “Drive-Thru Animal” realizado pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) com apoio da Prefeitura arrecadou 2,5 toneladas de rações para cães e gatos. Ao final da ação, no início da tarde, uma pilha de sacos se formou sob a tenda, localizada em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Pessoa. Ao longo de três horas de “drive”, mais de 200 pessoas passaram pelo local.

Os donativos serão revertidos agora para famílias carentes da cidade que já estão inseridas em programas de segurança alimentar e que também têm animais domésticos sob seus cuidados, bem como para o próprio canil da Associação, que tem em seu abrigo, atualmente, cerca de 500 animais abandonados e resgatados por voluntários da causa, sendo 350 cães e 150 gatos.

Novamente, quem fez uma doação também demonstrou satisfação em ajudar a causa. O comerciante do ramo pet Tiago Antoniolli Padovani, por exemplo, elogiou a iniciativa. “É um projeto muito bom, para ajudar todo mundo que está precisando. É uma campanha legal da ONG e da Prefeitura. Agora tem que ter essa arrecadação mais vezes. Quando precisar, nós vamos ajudar novamente”, afirmou.

“Acho uma campanha muito importante. Eu tenho dois cachorrinhos, um que apareceu no meu quintal e eu peguei para cuidar, e um eu adotei da Associação, então conheço o trabalho deles. Este Drive-Thru Animal é uma iniciativa maravilhosa, porque infelizmente tem muito cachorro abandonado na rua. Se eu pudesse faria ainda mais”, afirmou Deise Cristiane.

Arrecadação

A arrecadação teve apoio e participação de voluntários da causa animal da cidade, de servidores municipais (também de forma voluntária), de professores do Colégio Objetivo Nova Odessa e dos personagens do desenho Patrulha Canina, trazidos pela escola de artes Catavento Brasil. Também apoiaram a ação diversos canais de comunicação da cidade e região e representantes do deputado estadual Delegado Bruno Lima, que também atua na causa animal.

“Gostaríamos de agradecer a cada pessoa que fez sua doação de ração, que vai para as famílias mais necessitadas do nosso município”, declarou o médico veterinário e prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que acompanhou pessoalmente toda a arrecadação no sábado.

“Obrigada por todo mundo que veio e contribuiu, nossos animais agradecem. Continuem ajudando os animais e combatendo o abandono e os maus tratos na cidade”, afirmou Larissa Frias, representante do deputado. “A AAANO agradece toda a solidariedade de Nova Odessa, nossos animais abrigados agradecem, e continuem sempre colaborando com o trabalho dos nossos voluntários”, disse o presidente da entidade, Thiago Rodrigues.

“Estamos muito contentes com o resultado, a gente agradece à ajuda de todos que doaram, inclusive das empresas do ramo – incluindo a Agropet Mineiro, Padovani Agropesca, Pelush e Agroduque. Também ao Colégio Objetivo que está aqui com a gente, e à Catavento. Cultura também é solidariedade, e a Prefeitura está aberta a todas as causas”, completou o diretor municipal de Cultura e voluntário da causa animal da cidade, Cadú Pinotti Junior.

“O Colégio Objetivo agradece o convite, a participação e pede que as pessoas continuem doando, porque nosso lema é fazer o bem, não importa a quem”, falou a coordenadora da instituição de Ensino, Luciana Belmonte. “Aqueles que ainda quiserem doar, a AAANO vai receber rações na sua sede. Por favor, doem”, finalizou Juçara Rosolen, presidente do Fundo Social de Solidariedade.