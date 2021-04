Nova Odessa arrecada 2,2 toneladas de alimentos

Mais de 2,2 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadas no último sábado (17) durante o “drive-thru” da 3ª Campanha Regional de Arrecadação de Alimentos do “Conexão Solidária”, promovida pela EPTV Campinas em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa. A totalidade da arrecadação foi revertida ao Fundo Social de Solidariedade e à Diretoria de Promoção Social, e será agora revertida para famílias carentes em situação de risco alimentar da cidade.

Quem doou demonstrou satisfação em ajudar o próximo. “É o momento em que muitas pessoas estão necessitando, e se nós temos um pouquinho, não custa nada destinar a quem precisa. É muito importante participar, se todo mundo doar um pouquinho, não falta para ninguém”, afirmou Ubiratan Gomes da Silva, de Nova Odessa. “Acho importante partilhar com quem precisa, um pouquinho que eu possa ajudar”, disse Caterine Berry, de Sumaré – que também faz cachecóis para doar a moradores de rua.

Em Nova Odessa, a tenda com o ponto de arrecadação de doações foi montada no estacionamento do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, e contou com a participação de dezenas de servidores e voluntários, todos devidamente protegidos contra o novo coronavírus.

Da mesma forma, os motoristas não precisaram sair de seus veículos para entregar suas doações, visando diminuir os riscos a todos. Cerca de 200 pessoas realizaram doações. Foram arrecadados 2.247 quilos de alimentos, incluindo cestas básicas completas, leites longa vida e itens avulsos da cesta básica em geral, além de quase duas centenas de peças de roupas e agasalhos.

No final da tarde, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, gravou e divulgou uma mensagem de agradecimento à população que solidarizou com os mais necessitados, e também aos servidores e voluntários que atuaram no sábado. “Quero agradecer aqui à presidente do Fundo Social, Juçara Rosolen, e a toda a sua equipe, que não mediu esforços para estar nos ajudando. Parabéns a cada um de vocês, e a cada pessoa que saiu hoje da sua casa para trazer aqui um quilo de alimento, que vai ajudar muito a matar a fome de quem mais precisa”, afirmou Leitinho.

“Quero agradecer por essa parceria com a EPTV e a todos que passaram aqui hoje pelas mais de duas toneladas de alimentos que recebemos. O sentimento da equipe é e gratidão a todos, foi uma ação muito gratificante”, acrescentou Juçara.

“Estimamos que cerca de 200 pessoas passaram no sábado pelo nosso ponto de entrega de doações. Também foram arrecadadas cerca de 180 peças de roupas, já pensando na campanha do agasalho deste ano. No geral, foi uma ótima participação da população de Nova Odessa, que mostrou mais uma vez sua solidariedade”, apontou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin.