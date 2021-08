Nova Odessa apresenta lousas digitais aos professores da Rede Municipal

Na última semana, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa apresentou aos professores amostras de lousas digitais que serão adquiridas gradualmente pela pasta para instalação em todas escolas da Rede Municipal até 2024. Além do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e do titular da pasta, professor José Jorge Teixeira, também estiveram presentes o chefe de Gabinete, Rafael Brocchi, e a secretária municipal de Administração, Mara Urel.

Os equipamentos são integrados por computador, sistema de som, projetor e recursos que permitem o compartilhamento de conteúdo, edição de texto e objetos em três dimensões, além de várias ferramentas específicas para deixar as aulas mais atrativas e interativas. Já a área de trabalho é composta de tela “touch screen”, que permite o comado de funcionalidades pelo toque, e quadro branco, que pode ser utilizado com caneta marcador.

O secretário de Educação, José Jorge Teixeira, classificou a apresentação como “o início do processo de informatização da Educação Básica em Nova Odessa”. “As ferramentas tecnológicas que nós vislumbramos são essenciais para inovar e ressignificar a Educação em nossa cidade. Elas vão permitir que os nossos professores, que são extremamente capacitados, tenham condições de aplicar todas as suas competências, e que as crianças possam desenvolver todas as suas potencialidades”, afirmou.

De acordo com o secretário, as lousas digitais devem ser adquiridas aos poucos, para não comprometer o equilíbrio de recursos financeiros da pasta. “Vamos inovar, mas, ao mesmo tempo, continuar contemplando as demais necessidades da Educação Municipal. Por isso, nossa intenção é começar instalando uma lousa digital em cada escola e, até o final da atual gestão, dotar todas as salas de aulas da Rede Municipal com estes equipamentos”, explicou.

A lousa digital não é a única estratégia da Secretaria Municipal da Educação para incluir novas tecnologias no ensino. Durante a elaboração do PAR (Plano de Ações Articuladas), iniciativa atualmente em curso na Rede Municipal e que poderá garantir mais verbas federais para Nova Odessa, a pasta já demonstrou interesse na aquisição de tablets para os estudantes e de uma plataforma educacional que poderá ser acessada por pais, alunos e professores.

“Facilitar o acesso ao conhecimento é um compromisso do meu governo e um sonho que começa a se concretizar. Estou muito satisfeito com esta oportunidade de valorizar os professores e contribuir para o desenvolvimento pleno dos alunos. Quero dar os parabéns a toda equipe envolvida neste projeto”, afirmou o prefeito Leitinho após conhecer as funcionalidades das lousas digitais.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo atende cerca de 5,6 mil alunos. O retorno das aulas presenciais está marcado na Rede Municipal para o próximo dia 16 de agosto.