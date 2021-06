Nova Odessa aposta em site para esclarecer Covid

A Prefeitura de Nova Odessa lançou na última terça-feira, dia 22 de junho, um novo portal exclusivo com as informações sobre o enfrentamento à pandemia de Covid-19 pelo Poder Público. Até o final da tarde desta terça, dia 29, o novo “hotsite” já havia ultrapassado a marca dos mil acessos. O portal de informações sobre a pandemia e a Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 foi totalmente desenvolvido pelas equipes da Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica e Comunicação da Prefeitura.

Disponível ainda de forma experimental e sujeito a aperfeiçoamentos e correções em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/, o portal reúne, numa única página, informações como o “Vacinômetro” diário atualizado e o boletim diário de novos casos – ambos atualizados em tempo real pela equipe técnica da Vigilância Epidemiológica.

O “hotsite” traz ainda orientações de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus, os sintomas da doença e quando e onde procurar atendimento médico. Também há links para diversos serviços já disponíveis anteriormente no site da Prefeitura, como o Portal de Transparência exclusivo sobre a Covid-19, o calendário de vacinação por grupos e a lista de moradores da cidade vacinados (que continuam acessíveis a partir de seus banners originais no site oficial por enquanto).

Por fim, o novo portal unificado traz uma área com todas as notícias recentes da Prefeitura sobre o enfrentamento à pandemia e a vacinação e tem “botões” também para o protocolo de volta segura às aulas (prevista pata 19 de julho) preparado pela Secretaria Municipal de Educação, para as regras de retomada segura da Economia e para o hotsite do Plano São Paulo do Governo do Estado.

“O novo portal ficou excelente, de fácil navegação, completo e bem intuitivo. Quanto mais informações aos munícipes neste momento, melhor. Todos precisam ficar atentos a manutenção dos cuidados e sobre a vacinação. Com essas medidas vamos vencendo dia a dia esta doença”, comentou semana passada o secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

