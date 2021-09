Nova Odessa aposta em mutirões de vacinação contra o coronavírus

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 aplicou mais 1.210 doses das vacinas nesta quarta-feira (1º/09), um novo recorde diário – a maior parte do Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. Foram mais 388 primeiras doses e 822 doses complementares. A cidade chegou assim a um total de 61.631 vacinas utilizadas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

O total de moradores com ao menos a primeira dose foi a 42.258, o equivalente a 69,33% da população total de Nova Odessa – muito próximo da marca dos 70% de vacinados. Já o total de novaodessenses com esquema vacinal completo foi a 19.373, o equivalente a 31,78% da população total, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas (vide https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/nova-odessa/panorama).

Os números finais da quarta-feira, no entanto, devem ser ainda melhores, porque a Secretaria de Saúde da Prefeitura promovia neste dia o primeiro mutirão noturno de vacinação de adultos contra a Covid-19, com a equipe permanecendo no Ginásio do Santa Rosa das 16h às 20h para vacinar os adultos (18 anos ou mais) tanto para primeira quanto para segunda dose.

A vacinação de adultos e adolescentes a partir dos 12 anos continua diariamente na cidade – neste caso, sempre de acordo com a tabela do mês de nascimento do cidadão. Nesta quinta-feira, por exemplo, é o dia de quem nasceu nos meses de setembro e outubro, e nesta sexta, para quem nasceu em novembro e dezembro.

MUTIRÃO NO SÁBADO

Excepcionalmente neste sábado (04/09), em função do ponto facultativo e feriado das próximas segunda e terça-feira, o “mutirão” no ginásio das 8h às 12h vai ser exclusivo para os adolescentes de 12 a 17 anos nascidos de janeiro a junho – além dos adultos de 18 anos ou mais de qualquer mês de nascimento, inclusive aqueles com segunda dose “atrasada”.

“Os adolescentes a serem atendidos no sábado corresponderão aos da segunda e terça-feira do feriadão, ou seja, nascidos de janeiro a junho. Já para os adultos em geral, será mais uma oportunidade para as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose e trabalham fora de segunda a sábado. E teremos também as segundas doses, para aqueles com agendamento para 1º/09 ou de datas atrasadas”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade, Paula Mestriner.

A equipe da Saúde reforçou ainda o pedido para que todos que serão vacinados façam antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Todos os adolescentes e adultos interessados na vacina devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500.

Toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

