Nova Odessa aposta em decoração de Natal com reciclados

A Prefeitura de Nova Odessa abriu oficialmente na noite da última segunda-feira (7) a programação do projeto “Um Sonho de Natal 2020”. O evento, realizado sem público em função da pandemia do novo coronavírus, foi transmitido ao vivo pelo Facebook e contou o tradicional “acender das luzes”, que marca a inauguração da decoração natalina na Praça José Gazzetta, e um show especial da Academia de Artes Catavento.



Com oito personagens, entre eles Papai Noel, Mickey e Minnie Mouse, a Catavento apresentou o show “Natal Encantado – A Magia está no Ar”, no palco da Praça Central. O espetáculo é baseado numa história natalina recheada com dança e música. A performance foi acompanhada pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andréa Souza, o secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, Josias Queiroz, e o vereador eleito Oséias Domingos Jorge.



Idealizadora do projeto, Andréa Souza agradeceu as empresas que contribuíram para sua realização e destacou o caráter inspirador da iniciativa este ano. “Hoje, entregamos mais uma edição do projeto ‘Um Sonho de Natal’, que nasceu em 2018, me encanta muito e tenho certeza de que emociona muitas famílias não só de Nova Odessa, mas da região. Enfrentamos um momento difícil, mas precisamos ser fortes e ter esperança”, disse Andréa.



“Apesar da pandemia, não podemos deixar de levar alegria e uma mensagem de esperança às famílias. Fizemos um Natal com materiais recicláveis, contando com a ajuda de empresários da nossa cidade. A nossa praça ficou linda mais uma vez. Peço a todos que forem visitar que usem máscara e mantenham o distanciamento”, afirmou o prefeito.



As luzes foram acesas pelo prefeito e a primeira-dama após contagem regressiva. A decoração é composta por uma árvore de seis metros de altura, com estrutura metálica e lâmpadas coloridas de LED, peças gigantes iluminadas e uma série objetos confeccionados com garrafas PET (pirulitos de Natal, papais noéis, velas, bonecos de neve, anjos), além de um túnel iluminado com 130 metros, também com iluminação em LED.



‘UM SONHO DE NATAL‘. Sucesso em 2018, o projeto chega à terceira edição em 2020. No ano passado, mais de 50 mil pessoas passaram pela Praça Central de Nova Odessa em 19 dias de evento. Além da academia Catavento, a programação contou com apresentações culturais, números de dança, peças teatrais e um espetáculo de projeção mapeada na fachada da antiga estação ferroviária. Por conta do risco de transmissão de Covid-19, a programação deste ano foi reduzida. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias.