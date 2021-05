Nova Odessa: aplicadas 1.835 doses de vacina contra a gripe

Lançada oficialmente em 12 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza) segue até o dia 9 de julho em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Nova Odessa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde, com base nos dados da Vigilância Epidemiológica e em projeções do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é vacinar 19.212 novaodessenses de diferentes grupos prioritários nas três etapas da campanha, determinadas pelo PNI (Plano Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde.

Na primeira etapa, já em andamento, estão sendo vacinadas crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas e trabalhadores da Saúde. O total estimado pela Vigilância Epidemiológica para esse grupo é de 4.878 pessoas. Até agora, foram aplicadas 1.835 doses – alcançando 35,0% das crianças esperadas, 41,0% das gestantes, 58,0% das puérperas e 21,5% dos profissionais da área.

O início da segunda etapa está programado para o dia 11 de maio, com aplicação da vacina em 5.722 idosos com mais de 60 anos, além dos professores. A terceira e última etapa está marcada para iniciar no dia 09 de junho, abrangendo pacientes com comorbidades, pessoas com deficiências, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas. A meta é vacinar ao menos 90% desse público.

A equipe de Saúde Municipal responsável pela campanha contra a gripe esclarece que as doses recebidas pelo município são exclusivas para os grupos prioritários e que não é necessário fazer cadastramento para receber esta vacina, bastando se dirigir diretamente à UBS mais próxima de casa. Já as pessoas que não pertencem a esses grupos priorizado e têm interesse na vacinação da Influenza devem procurar a rede particular.

O secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues, frisou a importância da vacinação para a proteção da saúde e alertou sobre os cuidados para quem vai ser imunizado também contra o novo coronavírus. “Deve-se aguardar 14 dias entre a dose da vacina contra a Covid-19 e a da gripe”, explicou. Ele também frisou que a vacinação contra a Covid-19 vem sendo realizada exclusivamente no Ginásio Municipal do Santa Rosa em idosos pré-cadastrados no site www.novaodessa.sp.gov.br, enquanto a da gripe está sendo ministrada nas sete Unidades Básicas da cidade.

Proteção e sintomas

Para se proteger contra a gripe, é recomendável evitar aglomerações e lugares fechados, lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel para higienização, manter os ambientes arejados e evitar o contato com pessoas gripadas e resfriadas. No caso da gripe H1N1, causada pelo vírus Influenza, os sintomas são mais fortes do que os da gripe comum e incluem febre acima de 39ºC, dor no corpo e de cabeça, tosse, dor no peito e desconforto respiratório. Os pacientes que apresentem este quadro devem procurar atendimento no pronto-socorro ou UBS mais próxima de sua casa.