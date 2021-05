Nova Odessa aplica mais 265 doses contra Covid-19

Nesta segunda-feira (3), a equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa aplicou mais 265 doses das vacinas contra a Covid-19, elevando o total de doses utilizadas a 11.510 unidades. Foram mais 175 primeiras doses aplicadas, elevando o total de moradores de Nova Odessa em fase de imunização a 7.859 – ou o equivalente a 12,9% da população total da cidade, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas atualmente.

O “vacinômetro” diário aponta também que foram administradas, na segunda-feira, mais 90 doses de reforço, elevando o total de novaodessenses com a carteirinha “completa” a 3.651 desde o início da campanha, no final de janeiro. Esse número equivale a 6,0% dos moradores de Nova Odessa.

É importante relembrar, neste caso, que a imunidade só é alcançada, nos percentuais de eficácia apontados pelas fabricantes, duas a três semanas após a pessoa receber a dose de reforço. Por isso, todos os vacinados com a segunda dose devem manter as medidas contra a contaminação por Covid-19 – incluindo uso de máscara, higienização das mãos, utensílios e superfícies e o distanciamento social, evitando-se aglomerações.

A equipe de Saúde que atua no Ginásio do Santa Rosa segue aplicando a primeira dose, agora em idosos de 63 anos ou mais pré-cadastrados no site da Prefeitura e convocados por telefone, além do reforço nas faixas etárias já imunizadas com a primeira dose, sempre respeitando os prazos determinadas pelas fabricantes das vacinas.

Pré-cadastro

O pré-cadastro deve ser feito por todos os moradores de Nova Odessa com 60 anos ou mais e está disponível exclusivamente em um banner na página inicial do portal da Prefeitura, o www.novaodessa.sp.gov.br.

Para evitar aglomeração no Ginásio, principalmente no início da manhã, a equipe responsável pela vacinação recomenda que as pessoas aptas a tomar a segunda dose, sigam o mesmo horário agendado para a primeira dose. Isto porque alguns idosos estão chegando ao local antes das 7h, o que não é necessário, porque a cidade tem doses suficientes em estoque mesmo para a aplicação do reforço.

O Ginásio do Santa Rosa fica na Rua João Bassora, nº 500, no Jardim Santa Rosa, e atende nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Dúvidas de moradores de Nova Odessa sobre a 1ª etapa da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 para grupos prioritários podem ser sanadas através do WhatsApp (19) 99747-6502. O canal responde sempre em horário comercial e nos dias úteis.

A Prefeitura ressaltou ainda que Nova Odessa segue vacinando no ritmo dos lotes de doses recebidas através do PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde, que incluem os imunizantes CoronaVac, do Instituto Butantan/Sinovac, e da Fiocruz/Oxford/AstraZeneca. “O objetivo da equipe da Saúde Municipal que cuida dessa campanha é imunizar todos os nossos idosos, o mais rapidamente possível”, finalizou o secretário da pasta, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.