Nova Odessa aplica mais 210 doses contra a Covid-19

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aplicou nesta segunda-feira (12) mais 210 primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Desse total, 110 foram aplicadas em educadores e profissionais de apoio à Educação com 47 anos ou mais que atuam em escolas públicas e privadas da cidade, além de mais 100 idosos de 67 anos ou mais – faixa etária do grupo prioritário atualmente em fase de imunização na região.

Até agora, durante toda a campanha, 5.360 novaodessenses já receberam a primeira dose, iniciando o processo de imunização contra a doença. Isto equivale a 8,79% da população de Nova Odessa – estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas. De acordo com a planilha diária do Departamento de Vigilância Epidemiológica, apenas na sexta-feira, 70 idosos com mais de 68 anos receberam a primeira dose.

Estas pessoas são consideradas em fase de imunização, que só termina de duas a três semanas após a segunda dose. Já em relação a esta “dose de reforço”, outras 120 pessoas receberam na sexta-feira a segunda aplicação do imunizante. Até agora, 1.328 pessoas tomaram as duas doses previstas, o que equivale a 2,17% da população. A imunização chega após duas a três semanas da segunda dose recebida, de acordo com os índices de eficácia anunciados pelas fabricantes.

Inspetora de alunos do Colégio Objetivo Nova Odessa, Marlene Aparecida Segantini Bartolomei, de 57 anos, foi a primeira imunizada do “grupo da Educação”. “Me sinto muito feliz, é uma emoção que não tem como explicar. Estava muito ansiosa para chegar este dia. Tive muito apoio das minhas filhas neste último ano. Isso nos traz esperança de dias melhores, para voltarmos logo ao normal para todos. Que este dia tão esperado, que foi o meu dia, seja assim também, muito em breve, para todos”, afirmou.

Entre as professoras que tomaram o imunizante no primeiro dia, está a docente da Rede Estadual de Ensino Sandra Bone da Silva. Ela comentou que a vacina “chega num bom momento, especialmente por conta da volta autorizada das aulas na Rede Estadual”. “Fico feliz que essas vacinas foram autorizadas aos professores com mais de 47 anos e espero que possamos receber novas doses e assim poder aumentar o número de pessoas imunizadas”, destacou a professora.

A professora Andrea Zonaro, da Rede Municipal de Ensino, enfatizou que a vacinação é fundamental, e destacou que “é importante que todos os trabalhadores da Educação possam ser contemplados afim de garantir maior segurança para quem trabalha e para quem estuda”. “A vacina é importantíssima, mas precisamos vacinar a todos, isso inclui professores, diretores, inspetores de alunos, merendeiras, a turma da limpeza, enfim, todos, sem distinção. Só assim teremos mais segurança no ambiente escolar”, afirmou Andrea.

Campanha

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus acontece em Nova Odessa nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 15h, no Ginásio do Santa Rosa. O local foi especialmente preparado e conta com tenda para atendimento drive-thru (dentro do veículo) dos idosos com dificuldade de locomoção.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que, no período da manhã, são agendados os atendimentos para a primeira dose, por meio do pré-cadastro que deve ser realizado exclusivamente no site oficial da Prefeitura de Nova Odessa (o www.novaodessa.sp.gov.br).

Todos os idosos com 60 anos ou mais, bem como todos os profissionais da Saúde que moram na cidade, devem se cadastrar no site da Prefeitura. A ligação é feita pela equipe da Secretaria de Saúde, conforme a capacidade de atendimento e as doses disponíveis. A medida foi adotada para se evitar aglomerações no local e, assim, proteger os idosos da doença.

Já os profissionais da Educação devem, segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, devem realizar seu pré-cadastrar no site do “Vacina Já”, no link https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/, para se tornarem elegíveis a receber a imunização contra a Covid-19. A escala é por bairro, ou seja, o profissional deverá se dirigir ao Ginásio do Jardim Santa Rosa, das 8h às 15h, na data reservada para o bairro onde fica a unidade escolar onde ele atua.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.