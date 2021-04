Nova Odessa aplica mais 200 doses de vacinas contra Covid

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa informou os novos números do “vacinômetro” desta sexta-feira (30). Foram aplicadas mais 190 primeiras doses e dez doses de reforço, elevando os totais, respectivamente, para 7.684 vacinas iniciais e a 3.561 doses de reforço. A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua normalmente, nos dias úteis, no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa.

Até sexta-feira, portanto, eram 11.245 doses das duas vacinas contra a Covid-19 disponíveis pelo PNI (Programa Nacional de Imunização) aplicadas em moradores da cidade. Os 7.684 moradores vacinados com ao menos a primeira dose representam 12,6% da população da cidade, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas.

A equipe de Saúde Municipal que atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, local onde se concentra a campanha de vacinação, segue aplicando a primeira dose, agora em idosos de 63 anos ou mais pré-cadastrados no site da Prefeitura (que começaram a ser convocados na quinta-feira), além do reforço nas faixas etárias já imunizadas com a primeira dose, sempre respeitando os prazos determinadas pelas fabricantes das vacinas.

O pré-cadastro deve ser feito por todos os moradores de Nova Odessa com 60 anos ou mais e está disponível exclusivamente em um banner na página inicial do portal da Prefeitura, o www.novaodessa.sp.gov.br.