Nova Odessa aplica mais 180 doses contra a Covid-19

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa aplicou na terça-feira (4) mais 180 doses das vacinas contra a Covid-19, elevando o total a 11.690 unidades. Foram mais 90 primeiras doses aplicadas, elevando o total de moradores de Nova Odessa em fase de imunização a 7.949 – ou o equivalente a 13,0% da população total da cidade, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas atualmente.

O “vacinômetro” diário aponta também que foram administradas, na segunda-feira, mais 90 doses de reforço, elevando o total de novaodessenses com a carteirinha “completa” a 3.741 desde o início da campanha, no final de janeiro. Esse número equivale a 6,1% dos moradores de Nova Odessa.

É importante relembrar, neste caso, que a imunidade só é alcançada, nos percentuais de eficácia apontados pelas fabricantes, duas a três semanas após a pessoa receber a dose de reforço. Por isso, todos os vacinados com a segunda dose devem manter as medidas contra a contaminação por Covid-19 – incluindo uso de máscara, higienização das mãos, utensílios e superfícies e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

A equipe de Saúde que atua no Ginásio do Santa Rosa segue aplicando a primeira dose. A partir desta quarta-feira, dia 5, passam a ser convocados idosos de 62 anos ou mais pré-cadastrados no site da Prefeitura e convocados por telefone, além do reforço nas faixas etárias já imunizadas com a primeira dose, sempre respeitando os prazos determinadas pelas fabricantes das vacinas.

O pré-cadastro deve ser feito por todos os moradores de Nova Odessa com 60 anos ou mais e está disponível exclusivamente em um banner na página inicial do portal da Prefeitura, o www.novaodessa.sp.gov.br.

Para evitar aglomeração no Ginásio, principalmente no início da manhã, a equipe responsável pela vacinação recomenda que as pessoas aptas a tomar a segunda dose, sigam o mesmo horário agendado para a primeira dose. Isto porque alguns idosos estão chegando ao local antes das 7h, o que não é necessário, porque a cidade tem doses suficientes em estoque mesmo para a aplicação do reforço.

O Ginásio do Santa Rosa fica na Rua João Bassora, nº 500, no Jardim Santa Rosa, e atende nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Dúvidas de moradores de Nova Odessa sobre a 1ª etapa da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 para grupos prioritários podem ser sanadas através do WhatsApp (19) 99747-6502. O canal responde sempre em horário comercial e nos dias úteis.