Nova Odessa aplica mais 157 primeiras doses contra Covid

A equipe da Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que trabalha de vacinação aplicou na segunda-feira (17/05) mais 157 primeiras doses dos imunizantes contra a Covid-19. A cidade chegou assim a 9.810 primeiras doses aplicadas, o equivalente a 16% da população da cidade, estimada pelo IBGE em 60.956 habitantes. Estão sendo atendidos, atualmente, idosos de 60 a 62 anos e doentes crônicos com comorbidades de 55 a 59 anos.

A cidade já aplicou também aplicou 4.944 segundas doses em moradores (8,1%). A imunidade só é alcançada, nos percentuais de eficácia apontados pelas fabricantes, duas a três semanas após a pessoa receber a dose de reforço. Por isso, todos os vacinados com a segunda dose devem manter as medidas contra a contaminação por Covid-19 – incluindo uso de máscara, higienização das mãos, utensílios e superfícies e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Seguem sendo vacinados no Ginásio do Jardim Santa Rosa, na segunda-feira, os mesmos grupos – idosos com 60 anos ou mais (1ª e 2ª dose) pré-cadastrados no site www.novaodessa.sp.gov.br e adultos de 55 a 59 anos portadores de comorbidades (que não precisam de pré-cadastro, mas devem comprovar sua condição).

Gestantes e puérperas

Já as gestantes e puérperas com comorbidades e idades acima dos 18 anos devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de suas residências para se cadastrarem para a primeira dose da vacina indicada. A Vigilância Epidemiológica segue a orientação do PEI (Programa Estadual de Imunização), mas para isso aguarda o recebimento das doses.

Cada UBS fará sua lista de gestantes e puérperas com comorbidades, e nós agendaremos o dia e a hora para que elas recebam a vacina num local mais tranquilo para elas e seus bebês. Gestantes e puérperas de convênios podem procurar a UBS do seu bairro ou região com a carteirinha do pré-natal e a carta do médico indicando a doença, e deixar seu contato para serem incluídas nas listas e serem contatadas posteriormente.

Comorbidades, 50 a 54

A Vigilância Epidemiológica informou ainda que deve iniciar a imunização do próximo grupo etário de portadores de comorbidades (para adultos de 50 a 54 anos) a partir da próxima quarta-feira, dia 19/05 – desde que haja disponibilidade de doses enviadas ao Município pelo PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde e pelo PEI.

A lista das comorbidades aceitas inclui: doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca (IC), cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial – estágio 3, hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer), anemia falciforme ou talassemia maior (hemoglobinopatias graves), obesidade mórbida e cirrose hepática.