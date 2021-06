Nova Odessa anuncia reabertura do cruzamento da Ampelio Gazzetta com a Oscar Berggren

Reunido com um grupo de empresários dos bairros industriais Harmonia, Eneides e Fritz Berzin, o prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, e seu vice, Alessandro Miranda, o Mineirinho, anunciaram na sexta-feira (18/06) uma importante mudança no trânsito da cidade: a reabertura do cruzamento entre as avenidas Ampelio Gazzetta e Oscar Berggren.

Para viabilizar a alteração, vai ser remanejado para este ponto da malha viária o conjunto semafórico atualmente inoperante situado no cruzamento da Ampelio Gazzetta com a Rua Cristiano Kilmeyers, a cerca de 200 metros (em direção ao Centro da cidade). Serão, no total, quatro equipamentos luminosos, mais as repetidoras no nível da calçada para auxiliar motoristas e pedestres a acompanharem as fases.

Como o “retorno” para os caminhões e ônibus que saíam das empresas é feito ainda mais adiante, no cruzamento com a Rua Theófilo Sniker (altura da antiga Etec – Escola Técnica Estadual), num trecho mais estreito do canteiro central da Ampelio, há atualmente o risco de pequenos acidentes no local.

“Estão ocorrendo alguns conflitos ali (no atual retorno), pequenos acidentes, principalmente por volta das 17hm, 18h. Temos muitas empresas no Distrito Industrial, muitos caminhões de carga e ônibus que transportam funcionários, então é necessário fazer uma intervenção nessa região”, justificou o prefeito Leitinho.

Participaram do encontro os empresários Aguinaldo Darben (da Suprivias), Cristiano Cava (da Bima), Wolter Cappello (da Cappello Equipamentos), José Mariano da Costa (da Terra Azul), Vinicius Diniz (Sibéria Posto de Serviços), Evandro de Paula (Marsala Estofados) e outros.

Pela gestão municipal, estavam presentes também o chefe de Gabinete e Segurança, coronel Carlos Fanti, os secretários de Obras e Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Miriam Lara Netto e Samuel Marin, a autoridade de Trânsito da cidade, Benedito Goes Neto, entre outros assessores técnicos.

No local do novo semáforo, as equipes do Setor de Trânsito, de Serviços Públicos (Garagem Municipal) e da Coden Ambiental já realizaram o alargamento necessário no leito carroçável da Avenida Oscar Bergren, através da diminuição dos canteiros centrais da Avenida Ampelio Gazzetta.

A partir da próxima semana, serão instalados os novos postes do conjunto semafórico, a rede elétrica e os equipamentos em si. A previsão é que o novo semáforo, com três fases, esteja pronto para ser colocado em funcionamento, ainda de maneira experimental, dentro de duas a três semanas.

O Setor de Trânsito também pretende instalar um novo conjunto de placas indicativas no entorno do cruzamento, indicando direções para Americana, Sumaré, Rodovia Luiz de Queiroz (SP 104), Centro de Nova Odessa e “retorno”.

“Tao logo o prefeito Leitinho assumiu e nomeou a nova equipe, em janeiro, percebemos que o Industrial Harmonia havia ficado sem saída direta para as rodovias Astrônomo Jean Nicolini (vicinal para Americana) e Luiz de Queiroz. O prefeito nos pediu então para analisarmos a situação e surgiu essa ideia de adequar essa saída através da reabertura do cruzamento e da instalação e de um semáforo no local”, explicou Benedito Goes Neto.

Segundo ele, nos primeiros dias, o maior tempo de “sinal verde” vai ser para quem circula pela Avenida Ampelio Gazzetta. “Mas vamos monitorar o fluxo, principalmente nos horários de pico da manhã e da tarde, para adequarmos os tempos conforme a necessidade real”, explicou a autoridade de Transito do Município, que é guarda civil municipal de carreira na cidade.